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Посольство РФ контактирует с Госдепом после задержания представителя «Новатэк»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 21:42
Политика
Посольство РФ контактирует с Госдепом после задержания представителя «Новатэк»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Вашингтон, 24 сентября. Посольство России в США находится в контакте с Госдепартаментом в связи с задержанием россиянина, зампреда правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвэя.

Отмечается, что российское посольство готово оказать Джитвэю при необходимости консульско-правовое содействие. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.

Суд в США ранее освободил под залог в 80 млн долларов Джитвэя, которого американское правосудие обвинило в неуплате налогов. По каждому из обвинений ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

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мид новатэк джитвэй
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