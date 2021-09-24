Посольство РФ контактирует с Госдепом после задержания представителя «Новатэк»

Вашингтон, 24 сентября. Посольство России в США находится в контакте с Госдепартаментом в связи с задержанием россиянина, зампреда правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвэя.

Отмечается, что российское посольство готово оказать Джитвэю при необходимости консульско-правовое содействие. Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.

Суд в США ранее освободил под залог в 80 млн долларов Джитвэя, которого американское правосудие обвинило в неуплате налогов. По каждому из обвинений ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.