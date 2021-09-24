Нацсобрание ЦАР озвучило список новых членов парламента

Банги, 24 сентября. Председатель Национального собрания Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи обнародовал новый состав парламентария.

В документе числится 41 человек. Отдельно стоит отметить специально созданный Саранджи пост руководителя миссии по борьбе с коррупцией. Должность досталась Димитри Ялангбу.

«Это третье правительство, избранное Нацсобранием. В список попали люди, которые боролись за президентскую программу Фостен-Арканжа Туадера и хорошо себя показали в процессе восстановлении республики», — рассказали в парламенте.

Ранее члены Национальной ассамблеи оценили политическую программу премьер-министра Центральноафриканской Республики.

Политики положительно приняли стратегию, предлагаемую Анри-Мари Дондра.