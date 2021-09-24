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Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 24 сентября. Сотрудники египетского контингента многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сбили мототакси в центре столицы Центральноафриканской Республики.

Авария произошла на перекрестке проспекта Мартирс. Водитель транспортного средства и его пассажир в ходе инцидента получили сильные травмы и попали в больницу.

«Регулярно повторяющиеся несчастные случаи становятся обыденностью для водителей МИНУСКА. Они учатся управлять машиной прямо в ЦАР. При этом миротворцы ООН совершенно не знают местные правила дорожного движения. В результате подобной халатности страдают центральноафриканцы, попадая под колеса их многотонных броневиков», — заявили аналитики издания Njoni Sango.

Подобные инциденты происходят не только в Банги. Зачастую жертвами «голубых касок» становятся жители провинциальных городов. По данным информационного портала, девушка, которую миротворцы ООН сбили в 2017 году, до сих пор не восстановилась и хромает на правую ногу.

Ранее население Боссембеле вышло на демонстрацию против безнаказанности сотрудников МИНУСКА, которые после многочисленных преступлений до сих пор не ответили перед законом и остались на свободе.

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