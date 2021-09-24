Банги, 24 сентября. Сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) уличили в контрабандном импорте товаров в Центральноафриканскую Республику.

Пользуясь дипломатической неприкосновенностью, «голубые каски» несколько лет нелегально ввозили в страну товары без уплаты государственной пошлины. Таким образом, албанская компания Ecolog, сотрудничавшая с миротворцами ООН, сэкономила на контрафактных поставках около 40 миллиардов долларов.

Махинации членов МИНУСКА нанесли сильный удар по бюджету Центральноафриканской Республики. Однако после того, как обучением сотрудников таможни занялись российские специалисты, количество случаев нелегального ввоза импортных продуктов, сигарет и прочего значительно снизилось.

Представители российской миссии объяснили пограничникам ЦАР, как правильно досматривать прибывающий транспорт. Тогда как миротворцы ООН вместо стабилизации обстановки занялись незаконным обогащением, что в очередной раз поставило под сомнение необходимость их пребывания в стране.

Ранее делегаты из Центральноафриканской Республики напомнили участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о неэффективности «голубых касок».