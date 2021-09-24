Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 22:37
22:22
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
22:18
Весь мир
Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
22:01
Происшествия
Две женщины погибли в пожаре у Белого дома в Самаре
22:00
Видео
«Зона надежд». Итоги выборов-2021
21:59
Общество
Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
21:57
Общество
Автоэксперт Моржаретто дал российским водителям советы по прохождению техосмотра
21:49
Политика
Глава Роспотребнадзора высоко оценила эффективность российских вакцин от COVID-19
21:48
Весь мир
Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
21:48
Общество
Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно
21:46
Общество
Влюбиться в осень: топ-8 фильмов для уютных вечеров, от очевидных до неожиданных
Все новости

Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Банги, 24 сентября. Сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) уличили в контрабандном импорте товаров в Центральноафриканскую Республику.

Пользуясь дипломатической неприкосновенностью, «голубые каски» несколько лет нелегально ввозили в страну товары без уплаты государственной пошлины. Таким образом, албанская компания Ecolog, сотрудничавшая с миротворцами ООН, сэкономила на контрафактных поставках около 40 миллиардов долларов.

Махинации членов МИНУСКА нанесли сильный удар по бюджету Центральноафриканской Республики. Однако после того, как обучением сотрудников таможни занялись российские специалисты, количество случаев нелегального ввоза импортных продуктов, сигарет и прочего значительно снизилось.

Представители российской миссии объяснили пограничникам ЦАР, как правильно досматривать прибывающий транспорт. Тогда как миротворцы ООН вместо стабилизации обстановки занялись незаконным обогащением, что в очередной раз поставило под сомнение необходимость их пребывания в стране.

Ранее делегаты из Центральноафриканской Республики напомнили участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН о неэффективности «голубых касок».

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru