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Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
Pr Scr youtube.com  /  NYUSHA MUSIC

Барселона, 24 сентября. Певица Нюша стала жертвой ограбления во время отпуска в Испании. Звезда пожаловалась фанатам на инцидент, из-за которого ей пришлось обратиться в консульство.

Поп-звезда Нюша отправилась в отпуск перед рождением второго ребенка. Исполнительница провела время во Франции вместе с мужем и дочерью Симбой, а затем выбор семьи пал на Барселону. Однако там артистку ждали неприятности: злоумышленники разбили стекло в машине беременной певицы и выкрали оттуда не только деньги, но и документы с вещами. Об этом Нюша рассказала в Instagram.

«Мы увидели, что стекло у машины разбито, а багажник пуст. Там были сумки, деньги, документы. Как оказалось, в Барселоне это очень распространенная проблема. Часто бывает такое, что документы просто выбрасывают в ближайшие кусты. Преступникам не нужны документы. Но мы свои так и не нашли, поэтому пришлось обратиться в консульство», — поделилась певица.

Муж Нюши Игорь Сивов также поделился эмоциями после ограбления. Супруг звезды признался, что непростая ситуация повергла его в шок. Особенно пару беспокоила пропажа паспортов. Супруги обратились в консульство, однако их вещи все еще не найдены. Документы им придется восстанавливать уже в России.

Несмотря на неприятности, Нюша провела запоминающийся отпуск в Париже. Недавно певица продемонстрировала округлый живот во время прогулки по столице Франции.

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