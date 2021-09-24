Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН

Банги, 24 сентября. Жители столицы Центральноафриканской Республики вышли на митинг против оружейного эмбарго Совбеза ООН. Демонстрация прошла сразу после выступления президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи международной организации.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить наш гнев по поводу продления эмбарго на поставки оружия в страну. Мы сильно пострадали во время недавних кризисов из-за отсутствия необходимого оснащения. Каждый раз, обращаясь в ООН, мы ожидаем, что нас услышат. Но в результате раз за разом приходит отказ и ограничения сохраняют.

Неизвестно, кому санкции приносят пользу, кроме радикальных групп и их сообщников.

Больше мы не собираемся терпеть эту махинацию. Вот почему народ призывает Совет Безопасности окончательно снять эмбарго, чтобы правительственные силы могли иметь снаряжение для защиты граждан. Я обращаюсь к властям ЦАР: вы не одиноки, ведь это наша общая борьба», — заявил на выступлении лидер демонстрации Жан Васселин Пумале.