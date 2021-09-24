Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 22:37
22:22
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
22:18
Весь мир
Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
22:01
Происшествия
Две женщины погибли в пожаре у Белого дома в Самаре
22:00
Видео
«Зона надежд». Итоги выборов-2021
21:59
Общество
Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
21:57
Общество
Автоэксперт Моржаретто дал российским водителям советы по прохождению техосмотра
21:49
Политика
Глава Роспотребнадзора высоко оценила эффективность российских вакцин от COVID-19
21:48
Весь мир
Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
21:48
Общество
Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно
21:46
Общество
Влюбиться в осень: топ-8 фильмов для уютных вечеров, от очевидных до неожиданных
Все новости

Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 24 сентября. Жители столицы Центральноафриканской Республики вышли на митинг против оружейного эмбарго Совбеза ООН. Демонстрация прошла сразу после выступления президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи международной организации.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить наш гнев по поводу продления эмбарго на поставки оружия в страну. Мы сильно пострадали во время недавних кризисов из-за отсутствия необходимого оснащения. Каждый раз, обращаясь в ООН, мы ожидаем, что нас услышат. Но в результате раз за разом приходит отказ и ограничения сохраняют.

Неизвестно, кому санкции приносят пользу, кроме радикальных групп и их сообщников.

Больше мы не собираемся терпеть эту махинацию. Вот почему народ призывает Совет Безопасности окончательно снять эмбарго, чтобы правительственные силы могли иметь снаряжение для защиты граждан. Я обращаюсь к властям ЦАР: вы не одиноки, ведь это наша общая борьба», — заявил на выступлении лидер демонстрации Жан Васселин Пумале.

Ранее представители Центральноафриканской Республики напомнили участникам сессии Генассамблеи ООН о неэффективности миротворцев, которые не справились с задачей по стабилизации обстановки в стране.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru