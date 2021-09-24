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Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
energystate.ru  /  Фонд национальной энергетической безопасности

Москва, 24 сентября. Новые жесткие санкции США в отношении газопровода «Северный поток — 2» нанесут удар по договоренности с европейцами. Об этом заявил журналист Алексей Гривач.

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет, который предполагает ужесточение антироссийских санкций, в том числе против «СП-2». Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности, журналист Алексей Гривач полагает, что ограничения обернутся ударом по Евросоюзу.

«И вся миссия новой администрации по восстановлению отношений пойдет прахом», — констатировал эксперт РИА Новости.

Аналитик подчеркнул, что российская сторона найдет механизм функционирования в условиях санкций. Если США создадут сложности, то в первую очередь европейскому рынку голубого топлива, заключил журналист.

Американские конгрессмены одобрили инициативу, предусматривающую ужесточение санкций против суверенного долга РФ. Гражданам США запретят покупать или продавать вновь выпущенные российские долговые обязательства.

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санкции сша северный поток - 2
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