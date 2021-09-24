Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети

Москва, 24 сентября. Интернет-пользователи обнаружили в Сети неизвестный трек, в котором опознали голос певицы Земфиры. Архивная запись оказалась рекламным джинглом.

Недавно Земфира успешно вернулась в мир музыки после многолетнего перерыва и сразу же завоевала внимание фанатов. Однако в начале карьеры артистке приходилось петь не только собственные композиции, но и записывать треки для рекламы. Один из таких джинглов недавно появился в Сети.

Как оказалось, Земфира исполнила песню для рекламного ролика мебельного магазина в 1990-х. Директор компании Олег Гамалетдинов высказался о сотрудничестве с исполнительницей. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

«Насколько мне известно, в то время Земфира еще не была популярной, и тогдашнее руководство не подозревало, что этот ролик будет иметь интерес на сегодняшний день», — поделился директор.

Бизнесмен также подчеркнул: Земфира имела собственную аудиторию еще в начале карьеры. Он отметил, что голос исполнительницы с легкостью узнается в треке, ведь любой фанат способен узнать знакомую манеру исполнения.

Недавно певица отказалась давать концерты с новым альбомом. Земфира призналась, что больше не желает заниматься участием в выступлениях.