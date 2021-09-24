Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента

Киев, 24 сентября. Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова возможным кандидатом на пост президента Украины.

По-прежнему неизвестно, будет ли действующий президент Украины Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок. Сам глава государства не говорит, станет ли участвовать в выборах, но и не опровергает эту информацию.

Депутат Евгения Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента, но при одном условии. По ее словам, украинский лидер выиграет, если его оппонентом будет «независимый кандидат», например, депутат Дмитрий Разумков.

«Если будет выдвигаться Зеленский на второй срок и будет, например, независимый кандидат господин Разумков, то я абсолютно убеждена, что Зеленский выиграет», — объяснила Кравчук в интервью «Телеканалу новин 24».

Политик добавила, что у Разумкова довольно высокий показатель доверия граждан. Согласно соцопросу, его поддерживают 22% украинцев. Спикер Рады занимает второе место в соответствующем рейтинге после Владимира Зеленского.

Ранее оперативник Валерий Кур назвал Зеленского первым украинским президентом с самым большим числом врагов. Эксперт также отметил, что сейчас «ведется беспрецедентная атака на вертикаль власти».