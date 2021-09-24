Милонов поприветствовал отказ Захара Прилепина от депутатского мандата в Госдуме

Патриоту-государственнику не место в одной фракции с прожженными либералами-навальнистами. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Захар Прилепин, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», заявил, что намерен отказаться от депутатского кресла. Свой мандат он передаст Дмитрию Кузнецову, возглавлявшему региональную группу по Нижегородской области. Сам же Прилепин, по его собственному признанию, согласился на предложение пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления, которую также называют «школой губернаторов». После ее прохождения сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» сможет возглавить российский регион, если президент РФ сделает ему такое предложение.

Милонов сделал предположение относительно того, почему Прилепин отказался от завоеванного им на выборах депутатского мандата.

«Я думаю, он просто не захотел быть в одной фракции с навальнистами, — заметил парламентарий. — Ведь некоторые справедливороссы ради того, чтобы получить власть, пошли на контакт и сотрудничество с современными власовцами и коллаборационистами — работниками ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН), которые искали «политический материал» для своего «Умного голосования».

По словам депутата, эти кандидаты-справедливороссы никак не стеснялись своей связи с преступниками и даже всячески ее подчеркивали в своих публичных выступлениях.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Так что Прилепин проявил себя как грамотный политик, не желая связывать свое имя с предателями Родины, которые состоят в его партии и при этом присягают Навальному, — заявил собеседник ФАН. — Мы с Захаром расходимся во многих взглядах, но тут я должен приветствовать это решение».

Милонов отметил, что сопредседатель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов уже далеко не первый раз заключает предвыборные альянсы, которые после голосования оказываются недействительными.

«Каждый раз они кого-то поглощают, — заявил парламентарий. — А потом все возвращается на круги своя, и они остаются в одиночестве. Так что и этот союз Миронова с Прилепиным, построенный по принципу избирательной выгоды, оказался нежизнеспособным. В общем-то, это было очевидно с самого начала».

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1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.