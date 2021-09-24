Влюбиться в осень: топ-8 фильмов для уютных вечеров, от очевидных до неожиданных

Прохладная и пасмурная осень — традиционно лучшее время для уютных вечеров дома. Проводить их еще приятнее в компании близких людей, чашки чая или какао и, конечно же, хорошего фильма. Топ идеальных кинолент для осеннего вечера — в материале ФАН.

Сбежавшая невеста (1999)

Кадр из фильма «Сбежавшая невеста» /

Не самый очевидный претендент, но эта романтическая комедия с очаровательными Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях точно скрасит ваш вечер. А осенние провинциальные пейзажи штата Мэрилэнд будут приятны глазу.

По сюжету героиня актрисы до смерти боится замужества и сбегает каждый раз, когда дело доходит до свадьбы. Об ее проделках узнает нью-йоркский журналист в исполнении Гира, который приезжает в неспешный городок, чтобы написать разоблачительную статью о жестокой сердцеедке. Стоит догадаться, что двое влюбляются друг в друга, однако путь к алтарю для них становится немного витиеватым.

Дом у озера (2006)

Кадр из фильма «Дом у озера» / Prt Scr

Еще одна история любви, на этот раз овеянная мистическим осенним флером. Герои Сандры Буллок и Киану Ривза живут в одном доме на берегу живописного озера, однако влюбленных разделяет само время: жизнь одного протекает в 2004 году, а жизнь второго в 2006. Мостиком между ними становится загадочный почтовый ящик, с помощью которого они ведут переписку. Чувственные диалоги, завораживающая природа и главная интрига — удастся ли персонажам встретиться в одной точке времени и пространства?

Осень в Нью-Йорке (2000)

Кадр из фильма «Осень в Нью-Йорке» /

Нежная драма с Ричардом Гиром и юной Вайноной Райдер в главных ролях давно стала одним из главных осенних фильмов. Шумные улочки Манхэттена, залитый солнцем Центральный парк и красивая история любви в центре повествования — формула успеха картины проста и понятна. Однако приготовьтесь взгрустнуть под бокал вина: нежному роману циничного ресторатора и его избранницы не суждено будет продлиться вечно.

Практическая магия (1998)

Кадр из фильма «Практическая магия» /

Идеальный фильм для второй половины октября, когда в воздухе витает атмосфера хэллоуинского озорства и таинственности. По сюжету сестры семейства Оуэнс — и по совместительству ведьмы — ищут свою любовь. Однако задача им дается с трудом: родовое проклятие губит каждого возлюбленного. Аура провинциального американского городка, мистическая осень, наполненная прохладой и настоящее колдовство в исполнении Николь Кидман и Сандры Буллок — такой магический коктейль придется любому по вкусу.

Легенды осени (1994)

Кадр из фильма «Легенды осени» /

Эпическая и наполненная романтизмом драма, которая переносит зрителя к живописным пейзажам Монтаны. Однако главное в этом фильме — его золотой состав, особенно блистательный Энтони Хопкинс и роковой Брэд Питт. Конечно, и без женщин не обошлось: по сюжету именно красавица в исполнении Джулии Ормонд вносит раздор в отношения между тремя братьями, бывшими когда-то дружной семьей…

Правила виноделов (1999)

Кадр из фильма «Правила виноделов» /

Картину с таким названием лучше смотреть под бокал любимого вина или сидра, ведь оригинальное название ленты — The Cider House Rules — отсылает именно к этому популярному напитку. В центре сюжета — мечтательный юноша из 40-х, который решает покинуть родной приют, чтобы увидеть жизнь. Особенно приятно наблюдать на экране за талантливым трио актеров: трогательным Тоби Магуайром, благородным Майклом Кейном и изящной и очаровательной Шарлиз Терон. Вряд ли они оставят вас разочарованным, если выбор пал именно на это кино.

Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту (2009)

Кадр из фильма «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» /

Светлое и жизнеутверждающее кино с совершенно летней атмосферой, которой так не хватает серой и дождливой осенью. А история основана, как мы любим, на реальных событиях. Две женщины — Джулия Чайлд и Джули Пауэлл — живут в разных городах и разных эпохах, но объединяет их одно: страсть к настоящей кулинарии и гастрономическим открытиям. В фильме то и дело мелькают вкусные блюда, поэтому смотреть его на голодный желудок строго не рекомендуется. Вкусный ужин, уютный плед и компания актерского дуэта в лице Мэрил Стрип и Эми Адамс — что может пойти не так?

Странная жизнь Тимоти Грина (2012)

Кадр из фильма «Странная жизнь Тимоти Грина» /

Не самый известный шедевр от студии Walt Disney Pictures, который следует посмотреть всей семьей в какой-нибудь из осенних вечеров. Рассказ здесь идет о семейной паре, чьи многолетние попытки завести ребенка остаются безуспешными. Однажды Синди и Джим Грин загадывают свое желание и подробно расписывают, каким бы хотели видеть сына или дочь. Случается чудо — на пороге их дома появляется мальчик, только мальчик этот не совсем обычный… Уютная и теплая, как первый сентябрьский день, история поможет не только приятно провести вечер, но и поверить в волшебство, витающее вокруг нас.