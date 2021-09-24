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Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
facebook.com  /  Кличко - мер

Киев, 24 сентября. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о шутке, которую не понял лидер Украины Владимир Зеленский на дне рождения президента местного «Динамо» Игоря Суркиса.

По его словам, в 2019 году перед президентской кампанией, когда комик со своим другом Евгением Кошевым вел день рождения, он пошутил о следующем президенте страны. Соответствующее заявление мэр города сделал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной в YouTube.

«Не было перепалки… Я сказал — вы можете себе представить, что сейчас ведет наш день рождения целый президент. Что возможно он станет президентом. И Владимир Зеленский сказал — почему возможно? Станет. И я ответил — ну, давайте, попробуйте. Зеленский тогда с Кошевым находился. Я и говорю, — а этот товарищ «без прически», который пытается всегда подражать Кличко и выставлять его в неадекватном состоянии, если Владимир Зеленский станет президентом, может предположить, кто будет следующим кандидатом в мэры», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что тогда это была всего лишь шутка, а сейчас не знает точно, правильно ли восприняли его слова Зеленский и Кошевой. Однако это уже не имеет никакого значения, уверен мэр Киева.

Ранее президент Украины запретил телеканалу «Украина 24» выпускать Кличко в эфир. Зеленский устроил скандал владельцу телеканала Ринату Ахметову и потребовал больше не приглашать в студию киевского мэра.

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украина кличко зеленский
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