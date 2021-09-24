Кибермошенники не смогли нарушить работу российских банков в августе

Москва, 24 сентября. Кибератакам в августе подверглись 10-15 российских финансовых организаций, обслуживающих электронную коммерцию. Однако ни один банк не потерял из-за этого свою работоспособность.

Такое заявление сделал первый замглавы департамента Центробанка РФ по информационной безопасности Артем Сычев. По его словам, атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности.

Большая доля этих нападений была автоматически отброшена имеющимися у организаций средствами. Помощь также оказал центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки ЦБ, который быстро оповестил банки об атаках и подключил к решению проблем телеком-операторов. Это помогло оперативно перенаправить вредоносный трафик.

В начале месяца IT-корпорация «Яндекс» отразила крупнейшую в истории рунета DDoS-атаку. Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare.