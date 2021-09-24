Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:10
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Кибермошенники не смогли нарушить работу российских банков в августе
Экономика
Кибермошенники не смогли нарушить работу российских банков в августе
freepik.com  /  Racool_studio

Москва, 24 сентября. Кибератакам в августе подверглись 10-15 российских финансовых организаций, обслуживающих электронную коммерцию. Однако ни один банк не потерял из-за этого свою работоспособность.

Такое заявление сделал первый замглавы департамента Центробанка РФ по информационной безопасности Артем Сычев. По его словам, атаки представляли собой комбинацию нескольких DDos-техник нарушения доступности.

Большая доля этих нападений была автоматически отброшена имеющимися у организаций средствами. Помощь также оказал центр мониторинга реагирования на компьютерные атаки ЦБ, который быстро оповестил банки об атаках и подключил к решению проблем телеком-операторов. Это помогло оперативно перенаправить вредоносный трафик.

В начале месяца IT-корпорация «Яндекс» отразила крупнейшую в истории рунета DDoS-атаку. Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Кибермошенники не смогли нарушить работу российских банков в августе
банк россии мошенники кибератака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru