Актриса Елена Проклова призналась, что зарабатывает больше миллиона рублей

Москва, 24 сентября. Звезда российских фильмов Елена Проклова призналась, что зарабатывает в месяц больше миллиона рублей, однако пенсия ее при этом оставляет желать лучшего.

Актриса в передаче НТВ «Место встречи» рассказала, что ей при расчете пенсии засчитали тот период, когда она получала всего 80 рублей. При этом годы славы, во время которых ей платили большие гонорары, никто не стал учитывать. На это она посетовала телеведущему Андрею Норкину.

Проклова отметила, что несмотря на множество фильмов, в которых снималась, документов подтвердить свой стаж у нее не хватило, поэтому специалисты учли только тот период ее работы, когда зарплата у артистки была совсем маленькой. Однако голодать звезде не приходится. Она получает в месяц больше миллиона рублей.

«Сейчас я работаю на телевидении. Моя зарплата в месяц иногда бывает больше миллиона! Так я там работаю — с утра до ночи», — высказалась актриса.

Норкин предложил Прокловой начать откладывать на пенсию при таком раскладе, однако она не обратила внимание на его слова. Бедствовать звезде не приходится. Она на собственные деньги строит свой дом в горах Сочи.