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ЮНЕСКО включила ливийский заповедник Аш-Шаафин в программу «Человек и биосфера»
Весь мир
ЮНЕСКО включила ливийский заповедник Аш-Шаафин в программу «Человек и биосфера»
pixabay.com  / 

Париж, 24 сентября. Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры в рамках программы «Человек и биосфера» добавило ливийский объект Аш-Шаафин во Всемирную сеть заповедников, которые охватывают более 5% суши и сохраняют экологию.

«ЮНЕСКО поможет странам достичь к 2030 году цели, согласно которой 30% территории планеты охватят охраняемые районы. И это начинается здесь с присоединения новых объектов. Экологическое образование также имеет важное значение для восстановления наших отношений с природой с раннего детства, поэтому окружающая среда стала ключевым компонентом учебной программы к 2025 году», — разъяснили в организации.

Аш-Шаафин расположен в северо-восточной части горы Нафуса и является первым биосферным заповедником в Ливии. Объект состоит из сухих лесов и степных лугов на севере, а также гиперзасушливых южных зон в пустыне Сахара.

Охраняемая постановлением правительства с 1978 года территория — дом для различных редких или находящихся под угрозой исчезновения видов, включая лекарственные и ароматические растения и внесенных в Красную книгу животных: полосатую гиену, черепаху земли и дрофу.

Аш-Шаафин предоставляет платформу для исследований и обучения студентов университетов, работающих над сохранением биоразнообразия и устойчивым развитием. Местные жители зарабатывают традиционным сельским хозяйством, сбором древесины и пчеловодством. Регион известен качественными оливками и маслами.

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ливия
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