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Минобороны Индии потратит свыше 1 миллиарда долларов на покупку 118 танков Arjun

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:51
Армия
Минобороны Индии потратит свыше 1 миллиарда долларов на покупку 118 танков Arjun
wikipedia.org  /  Ajai Shukla / CC BY 2.5 in

Нью-Дели, 24 сентября. Индийские военные заказали у завода Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади 118 основных боевых танков Arjun Mk-1A.

По данным индийских СМИ, поступивший от оборонного ведомства заказ является крупнейшим за последние годы, общая сумма сделки оценивается более чем в миллиард долларов. Отмечается, что впервые о возможной закупке Arjun Mk-1A стало известно в начале сентября, когда ВС Индии была передана одна из ранее изготовленных боевых единиц.

Минобороны Индии сообщило, что созданием новой модификации, как и прежде, занималась Организация оборонных исследований и разработок (DRDO). Обновленная версия танка получила 72 новых функции, которые существенно повысили огневую мощь, мобильность и защищенность боевой машины.

Ранее сообщалось, что Индия может первой приобрести новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 «Прометей». Отмечалось, что заключить контракт на их покупку Нью-Дели сможет после того, как ВС РФ будут оснащены этими системами, передает «Царьград».

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индия танки поставки оружия
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