Сын Елены Яковлевой получил ожоги лица при попытке свести татуировки

Москва, 24 сентября. Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных попытался избавиться от части татуировок на лице ради мамы. Косметологическая процедура неожиданно обернулась ожогами от лазера.

Наследник звезды «Склифосовский» Яковлевой часто оказывается в центре внимания из-за пристрастия к боди-модификациям. Так, Шальных прославился благодаря татуировкам, которые почти полностью покрывают не только его тело, но и лицо. Однако в этом году сын актрисы признался, что готовит для матери особенный подарок — ради артистки он согласился свести часть рисунков.

Однако процедура оказалась не столь безобидной, как мог рассчитывать Шальных. Лазерное удаление татуировок привело к ожогам на лице мужчины. Тату-мастер Екатерина Федина показала в Instagram, как провела процедуру Шальных.

Федина отметила, что сын Яковлевой перенес удаление татуировок без анестезии и стойко справился с болезненной процедурой. Однако Шальных признался, что так и не смог довести процедуру до финала из-за своего организма.

Недавно актриса Мария Горбань похвасталась новой татуировкой. Звезда перенесла сеанс у тату-мастера с новорожденным ребенком на руках.