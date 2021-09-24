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Опасности в стремлении к миру: разногласия охватили Ливию при подготовке к выборам
Весь мир
Опасности в стремлении к миру: разногласия охватили Ливию при подготовке к выборам
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Приближающиеся президентские и парламентские выборы, которые состоятся через три месяца и, как предполагается, положат конец десятилетию хаотического разделения Ливии, стали причиной споров в местных фракциях.

Пока партийные лидеры готовятся к избирательному процессу, жители североафриканской страны не исключают возвращения насилия, вне зависимости от того, состоится голосование или нет.

Накануне главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар назначил заместителя, который возглавил вооруженные силы с 23 сентября до 24 декабря. Передачей обязанностей он проложил путь для предвыборной кампании.

Однако, по мнению берлинского исследователя Вольфрама Лахера, избирательный процесс в североафриканском государстве движется к катастрофе.

«Даже в лучшем случае, когда не будет широко распространенного бойкота или насилия, существует большой риск того, что проигравшие не признают результаты», — сказал он.

Другие считают, что риски неважны, поскольку выборы — единственный способ перевернуть страницу бесконечных споров между властями и придать легитимность правителям. ООН настаивает на проведении голосования, потому что этого хотят большинство ливийцев. Аналогично и с фракциями, которые выступают за избирательный процесс несмотря на сопутствующие опасности.

После свержения бывшего лидера Муаммара Каддафи Ливия погрузилась в хаос и конфликты группировок. Только в начале 2021 года сформировали переходное Правительство национального единства (ПНЕ) и выдвинули требование о проведении выборов нового президента и парламента для урегулирования кризиса.

Однако правовая основа для голосования так и осталась предметом ожесточенных споров. Если избирательный процесс пройдет без согласованных правил, тогда значительная часть страны может отказаться от участия или отвергнуть любые итоги.

Политическая напряженность

Ранее парламент большинством голосов лишил ПНЕ вотума доверия. Кабмин обвинили в растрате бюджета. В ответ премьер Абд аль-Хамид Дабиба призвал ливийцев выступить против решения Палаты представителей.

«Это способ повысить актуальность выборов, поскольку подобные объявления затрудняют возможность сделать ставку на выживание правительства», — сказал аналитик Джалель Харчауи.

Премьер обещал не баллотироваться на выборах, хотя некоторые ливийцы надеются на участие Дабибы в избирательном процессе и на сохранение ПНЕ, но в роли запасного варианта, если голосование не состоится. Между тем Палата представителей еще не приняла закон о парламентских выборах, но работает над документом.

«Очевидно, что на территориях, удерживаемых Хафтаром, уровень контроля позволяет организовать голосование, чтобы обеспечить собственную победу», — считает Джалель Харчауи.

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