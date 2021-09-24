Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 22:36
22:22
Политика
Немецкий политик Грегор Гизи призвал к диалогу с Россией
22:18
Весь мир
Россия отправила 1149 тонн гуманитарной помощи в Республику Джибути
22:01
Происшествия
Две женщины погибли в пожаре у Белого дома в Самаре
22:00
Видео
«Зона надежд». Итоги выборов-2021
21:59
Общество
Ростовскому каскадеру, сломавшему позвоночник во время трюка, отказали в операции
21:57
Общество
Автоэксперт Моржаретто дал российским водителям советы по прохождению техосмотра
21:49
Политика
Глава Роспотребнадзора высоко оценила эффективность российских вакцин от COVID-19
21:48
Весь мир
Инвесторы посетили площадки строительства новых проектов в столице ЦАР
21:48
Общество
Вузы России получили право проводить итоговую аттестацию дистанционно
21:46
Общество
Влюбиться в осень: топ-8 фильмов для уютных вечеров, от очевидных до неожиданных
Все новости

15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Симферополь, 24 сентября. В Крыму подросток 2006 года рождения признался, что угрозы расстрелять одну из школ полуострова на самом деле были всего лишь шуткой. В частности, в Сети в появилось видео, где юноша рассказывает о своем поступке. Он говорит, что несколько дней назад создал Telegram-канал, который назвал «Расстрел крымской школы», позже передумал и переименовал его в «Расстрел вологодской школы». Там же он опубликовал фото первой попавшейся школы, найденной в поисковике, и оставил подпись «23.09.2021. Ждем».

«После этого я передумал и написал «23.09.2021», выставил фото оружия. У меня цели никого расстреливать не было, то есть это все шутка. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция, я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтобы так получилось», — признался парень.

Как оказалось, таким образом юноша решил отомстить какому-то парню, который якобы увел у него девушку.

Ранее сообщалось, что директор одной из гимназий Симферополя нашла в сотовом телефоне ученицы страшное послание. В нем сообщалось о террористическом акте, который должен произойти в ближайшее время.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / 15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
крым школа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru