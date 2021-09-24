15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму

Симферополь, 24 сентября. В Крыму подросток 2006 года рождения признался, что угрозы расстрелять одну из школ полуострова на самом деле были всего лишь шуткой. В частности, в Сети в появилось видео, где юноша рассказывает о своем поступке. Он говорит, что несколько дней назад создал Telegram-канал, который назвал «Расстрел крымской школы», позже передумал и переименовал его в «Расстрел вологодской школы». Там же он опубликовал фото первой попавшейся школы, найденной в поисковике, и оставил подпись «23.09.2021. Ждем».

«После этого я передумал и написал «23.09.2021», выставил фото оружия. У меня цели никого расстреливать не было, то есть это все шутка. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция, я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтобы так получилось», — признался парень.

Как оказалось, таким образом юноша решил отомстить какому-то парню, который якобы увел у него девушку.

Ранее сообщалось, что директор одной из гимназий Симферополя нашла в сотовом телефоне ученицы страшное послание. В нем сообщалось о террористическом акте, который должен произойти в ближайшее время.