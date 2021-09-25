«Америка вернулась»: США бросают своих старых союзников ради новых доходов

«Америка вернулась!» — под таким лозунгом вновь избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в феврале 2021 года начал турне по государствам-союзникам США в Европе. И европейцы, уставшие от политики изоляционизма, которую проводил Дональд Трамп, даже поверили новому американскому лидеру.

В тот момент в Европе, судя по всему, не обратили внимание на другое обещание, которое Байден дал одновременно со словами о возвращении Америки. Президент США заявил, что «усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая». После международного скандала, разразившегося, когда администрация США без всяких предупреждений вышвырнула Францию из исторического оборонного контракта с Австралией, эти слова обрели особый смысл, расставив все на свои места.

Действительно, Америка вернулась. Та самая хищная Америка, готовая переступить через любое соглашение или союзника для достижения собственных стратегических интересов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях международного скандала вокруг нового оборонного альянса США, Австралии и Великобритании.

Конец политики нейтралитета

Пока США сосредоточились на борьбе с Россией и распространении своего влияния на Ближнем Востоке, военная мощь Китайской Народной Республики неуклонно росла. Осознав, что их страна обладает достаточными силами и средствами для борьбы с США в океане, китайское военно-политическое руководство бросило вызов американскому господству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Создав один из крупнейших военно-морских флотов в мире, Китай начал с каждым годом все решительнее отстаивать национальные интересы в Южно-Китайском море, и понемногу устремлять свои взгляды дальше на юг, в сторону Австралии.

После нескольких последовательных демонстраций военной силы, кибератак и вмешательств во внутренние дела Канберры со стороны Пекина австралийское правительство осознало, что пришел конец политике нейтралитета и сохранения баланса в отношениях с Китаем и США.

wikimedia.org / Public Domain

В 2016 году Австралия приняла решение вооружаться и улучшать состояние национальных военно-морских сил, поэтому заключила контракт с французской судостроительной компанией NavalGroup на строительство нового подводного флота стоимостью около 40 млрд долларов США.

В июне 2021 года французский президент Эммануэль Макрон, принимая в июне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, приветствовал военно-техническое сотрудничество двух государств. Всего две недели назад официальные лица Австралии и Франции подтвердили свою приверженность сделке.

wikipedia.org / Timothy Tobing / DFAT / CC BY 2.0

Однако все изменилось всего за один день — 15 сентября, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия заключили оборонный альянс AUKUS, направленный на укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояние растущему влиянию Китая. Союзники договорились сосредоточиться на обмене информацией и технологиями. В частности, США и Великобритания пообещали предоставить Австралии все необходимые ресурсы для постройки собственных атомных подводных лодок.

Сделка с Францией сразу же потеряла для Канберры всякий смысл — и поэтому уже 16 сентября австралийское руководство уведомило Париж о том, что разрывает 40 миллиардный оборонный контракт.

«Удар в спину»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки постаралась убедить в ходе брифинга, что французское правительство было «уведомлено» о создании AUKUS. Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подписание соглашения о создании альянса стало неожиданностью для руководства страны. Он добавил, что Австралия и Соединенные Штаты утратили доверие французов.

«Так с союзниками не поступают. Это удар в спину. Мы создали доверительные отношения с Австралией, и это доверие подорвано», — заявил дипломат.

Rupture du "contrat du siècle" : "C'est vraiment un coup dans le dos. On avait construit avec l'Australie une relation de confiance, cette confiance est trahie", déclare Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères



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Чтобы показать свой решительный настрой, 17 сентября Макрон отдал распоряжение отозвать французских послов из США и Австралии, что ознаменовало начало глубочайшего политического кризиса между Парижем и Вашингтоном.

«Отказ Канберры от проекта по строительству подводных лодок, над которым Австралия и Франция работали с 2016 года, и начало партнерства с Соединенными Штатами представляет собой неприемлемое поведение среди союзников и партнеров; последствия подобного поведения повлияют на саму концепцию наших альянсов, наших партнерств и значение Индо-Тихоокеанского региона для Европы», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Администрация США реагировала на данную ситуацию как ребенок, полезший за конфетами и разбивший сахарницу. Сначала Белый дом отрицал, что их выходка с AUKUS повлияет на американские отношения с союзниками в Европе, затем попытался соврать и свалить вину на Париж, утверждая, что «французская сторона была уведомлена обо всем заранее». Осознав, что дипломатический скандал и ситуация после отъезда французских послов усугубляется не по дням, а по часам, в Вашингтоне сообщили намерении «работать над урегулированием возникших разногласий».

«Америка прежде всего»

Очень вероятно, что Соединенные Штаты были просто не готовы к такой жесткой реакции со стороны Франции. В Вашингтоне привыкли к тому, что европейские союзники терпят любые выходки с их стороны, поэтому ждали, что французы утрутся и после этого плевка.

После разрушительных конфликтов, спровоцированных США на Ближнем Востоке, Европа не только ввязалась в непрекращающуюся войну, но и с готовой покорностью приняла несколько миллионов мигрантов. Более того, именно Европа, а не Соединенные Штаты, заплатила за это кровью: в важнейших государствах Европейского союза происходили многочисленные террористические акты, которые унесли жизни многих европейцев.

It is five years since the cowardly terrorist attacks in Brussels, in the heart of Europe. On this tragic anniversary, we mourn together with the families of the victims and their loved ones.



We must stand united against extremism and hate. #BrusselsAttacks #22mars pic.twitter.com/FXZL7uJfdT — David Sassoli (@EP_President) March 22, 2021

С 2017 по 2021 год Европа продолжала терпеть поведение бывшего президента США Дональда Трампа — именно в этот период американо-французские отношения переживали наиболее сложные времена. Трамп регулярно критиковал своих союзников, требуя, чтобы они увеличили расходы на НАТО и чтобы от них «появился толк», а также раздражал Евросоюз своим главным лозунгом «Америка прежде всего».

whitehouse.gov / Пресс-служба Белого дома

В президентском кресле Трампа сменил Джо Байден, обещавший «возвращение Америки» и восстановление отношений со своими ключевыми стратегическими союзниками, — однако на деле, судя по действиям Вашингтона, главный слоган остался тот же. Осознав, что Австралия может быть ценным союзником для сдерживания растущего влияния Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, в Белом доме решили, что никакие международные договоренности, контракты и европейские партнеры не стоят собственных национальных интересов.

Вашингтон рассчитывал на слабохарактерность европейских союзников, и этот расчет оказался верным: уже 22 сентября Франция пошла на уступки, согласившись вернуть своего посла в США, а Джо Байден в ходе телефонного разговора с Эммануэлем Макроном сделал вид, что «признал ошибку». В совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров лидеры двух государств договорились начать углубленные консультации для восстановления взаимного доверия и встретиться в Европе в конце октября.

Global Look Press / Adam Schultz

Меньшее зло?

Ключевой стратегической задачей США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является сдерживание растущей мощи Китая. Для решения ее Вашингтон переступает не только через своих европейских союзников, но и через принципы оборонной политики. Технология производства атомных подводных лодок ВМС США является одним из самых тщательно охраняемых государственных секретов. Ранее Соединенные Штаты поделились ей только с Великобританией, — и это говорит о высокой степени доверия, которое нынешняя администрация испытывает к Австралии.

Выступая на 65-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Джо Байден заверил международное сообщество в том, что США «не стремятся развязывать новую холодную войну» и готовы к работе с любым государством, стремящемся к мирному разрешению разногласий.

Однако эти заявления Байдена прямо противоречат действиям вашингтонской администрации. Австралия, подписав соглашение о вступлении в новый альянс ради скорейшей модернизации и строительства национального морского флота, оказалась втянута в самую настоящую холодную войну, набирающую обороты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стремясь выбрать «меньшее зло» и защититься от «деструктивного влияния Китая» власти Австралии, ранее сохранявшей нейтралитет в американо-китайских противоречиях, теперь привлекут еще больше внимания со стороны Пекина. А следом, с высокой вероятностью, пойдут экономическими мерами, направленные на дестабилизацию союзника США.