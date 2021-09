«Америка вернулась»: США бросают своих старых союзников ради новых доходов

«Америка вернулась!» — под таким лозунгом вновь избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в феврале 2021 года начал турне по государствам-союзникам США в Европе. И европейцы, уставшие от политики изоляционизма, которую проводил Дональд Трамп, даже поверили новому американскому лидеру.

В тот момент в Европе, судя по всему, не обратили внимание на другое обещание, которое Байден дал одновременно со словами о возвращении Америки. Президент США заявил, что «усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая». После международного скандала, разразившегося, когда администрация США без всяких предупреждений вышвырнула Францию из исторического оборонного контракта с Австралией, эти слова обрели особый смысл, расставив все на свои места.

Действительно, Америка вернулась. Та самая хищная Америка, готовая переступить через любое соглашение или союзника для достижения собственных стратегических интересов.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях международного скандала вокруг нового оборонного альянса США, Австралии и Великобритании.

Пока США сосредоточились на борьбе с Россией и распространении своего влияния на Ближнем Востоке, военная мощь Китайской Народной Республики неуклонно росла. Осознав, что их страна обладает достаточными силами и средствами для борьбы с США в океане, китайское военно-политическое руководство бросило вызов американскому господству в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Создав один из крупнейших военно-морских флотов в мире, Китай начал с каждым годом все решительнее отстаивать национальные интересы в Южно-Китайском море, и понемногу устремлять свои взгляды дальше на юг, в сторону Австралии.

После нескольких последовательных демонстраций военной силы, кибератак и вмешательств во внутренние дела Канберры со стороны Пекина австралийское правительство осознало, что пришел конец политике нейтралитета и сохранения баланса в отношениях с Китаем и США.

В 2016 году Австралия приняла решение вооружаться и улучшать состояние национальных военно-морских сил, поэтому заключила контракт с французской судостроительной компанией NavalGroup на строительство нового подводного флота стоимостью около 40 млрд долларов США.

В июне 2021 года французский президент Эммануэль Макрон, принимая в июне премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, приветствовал военно-техническое сотрудничество двух государств. Всего две недели назад официальные лица Австралии и Франции подтвердили свою приверженность сделке.

Однако все изменилось всего за один день — 15 сентября, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия заключили оборонный альянс AUKUS, направленный на укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе и противостояние растущему влиянию Китая. Союзники договорились сосредоточиться на обмене информацией и технологиями. В частности, США и Великобритания пообещали предоставить Австралии все необходимые ресурсы для постройки собственных атомных подводных лодок.

Сделка с Францией сразу же потеряла для Канберры всякий смысл — и поэтому уже 16 сентября австралийское руководство уведомило Париж о том, что разрывает 40 миллиардный оборонный контракт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки постаралась убедить в ходе брифинга, что французское правительство было «уведомлено» о создании AUKUS. Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что подписание соглашения о создании альянса стало неожиданностью для руководства страны. Он добавил, что Австралия и Соединенные Штаты утратили доверие французов.

Чтобы показать свой решительный настрой, 17 сентября Макрон отдал распоряжение отозвать французских послов из США и Австралии, что ознаменовало начало глубочайшего политического кризиса между Парижем и Вашингтоном.

Администрация США реагировала на данную ситуацию как ребенок, полезший за конфетами и разбивший сахарницу. Сначала Белый дом отрицал, что их выходка с AUKUS повлияет на американские отношения с союзниками в Европе, затем попытался соврать и свалить вину на Париж, утверждая, что «французская сторона была уведомлена обо всем заранее». Осознав, что дипломатический скандал и ситуация после отъезда французских послов усугубляется не по дням, а по часам, в Вашингтоне сообщили намерении «работать над урегулированием возникших разногласий».

Очень вероятно, что Соединенные Штаты были просто не готовы к такой жесткой реакции со стороны Франции. В Вашингтоне привыкли к тому, что европейские союзники терпят любые выходки с их стороны, поэтому ждали, что французы утрутся и после этого плевка.

После разрушительных конфликтов, спровоцированных США на Ближнем Востоке, Европа не только ввязалась в непрекращающуюся войну, но и с готовой покорностью приняла несколько миллионов мигрантов. Более того, именно Европа, а не Соединенные Штаты, заплатила за это кровью: в важнейших государствах Европейского союза происходили многочисленные террористические акты, которые унесли жизни многих европейцев.

It is five years since the cowardly terrorist attacks in Brussels, in the heart of Europe. On this tragic anniversary, we mourn together with the families of the victims and their loved ones.



We must stand united against extremism and hate. #BrusselsAttacks #22mars pic.twitter.com/FXZL7uJfdT