Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:09
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН
Политика
Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН
flickr.com  /  МИД России

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с руководителями еврейской общины США.

Переговоры состоялись 23 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи подняли вопросы отношений Москвы и Вашингтона, а также международную повестку.

«Стороны обсудили совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее американское издание Foreign Policy выпустило материал о Сергее Лаврове. В статье говорится, что Лавров имеет многолетний дипломатический опыт, а его мастерство зачастую мешает западным оппонентам продвигать свои интересы на международной арене.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН
сша лавров га оон
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru