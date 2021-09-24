Лавров и главы еврейской общины США встретились на полях ГА ООН

Нью-Йорк, 24 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с руководителями еврейской общины США.

Переговоры состоялись 23 сентября на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи подняли вопросы отношений Москвы и Вашингтона, а также международную повестку.

«Стороны обсудили совместные усилия по противодействию неонацизму и недопущению переписывания истории Второй мировой войны», — говорится в сообщении МИД России.

Ранее американское издание Foreign Policy выпустило материал о Сергее Лаврове. В статье говорится, что Лавров имеет многолетний дипломатический опыт, а его мастерство зачастую мешает западным оппонентам продвигать свои интересы на международной арене.