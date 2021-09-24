Путин назвал примером для молодежи отмечающую юбилей школу «Самбо-70»

Москва, 24 сентября. Выпускники школы «Самбо-70» вписали немало ярких страниц в летопись побед России на Олимпийских играх и других международных и европейских стартах, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил выпускников учреждения с 50-летием создания центра и пожелал им удачи и всего самого наилучшего. Об этом говорится в поздравительном послании Путина, которое было зачитано во время концерта в Государственном Кремлевском дворце.

«Уважаемые друзья, поздравляю вас с 50-летием создания знаменитого центра «Самбо-70», за полвека ваша организация прошла большой путь — от районной секции до одного из крупнейших и авторитетных спортивных образовательных центров страны», — следует из послания российского президента.

Путин особенно подчеркнул, что целеустремленность и лидерский характер учеников центра служат примером для молодых атлетов. Глава государства выразил уверенность, что школа и в дальнейшем будет примером для подражания.

Школа «Самбо-70» официально появилась 28 сентября 1970 года, ее основатель — заслуженный мастер спорта Давид Рудман. 13 воспитанников центра завоевывали олимпийские медали и становились призерами Игр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Путин принял приглашение посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине.