Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:09
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Британские компании просят власти вывести газ из экономики до 2035 года

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:36
Экономика
Британские компании просят власти вывести газ из экономики до 2035 года
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Лондон, 24 сентября. Рекордный рост цен на газ подтолкнул крупные концерны из Великобритании обратиться к местному правительству.

Ряд компаний направил коллективное письмо правительству Соединенного Королевства с просьбой исключить использование природного газа из экономической системы страны к 2035 году. Об этом пишет телеканал Sky News.

Данный документ был подписан 13-ю организациями, среди которых транснациональная корпорация Nestle, телекоммуникационная фирма BT и водоснабжающая компания Thames Water. По мнению представителей, подписавшихся под письмом, «Великобритании пора объявить о прекращении использования газового топлива».

Стоимость природного газа на рынке подскочила с весны в четыре раза. Фьючерсы энергоносителя на октябрь продавались в середине месяца по 964 доллара за 1 тыс. «кубов». Согласно информации британского правительственного комитета по изменению климата, сейчас на голубое топливо приходится закрытие 40% потребностей страны в электричестве.

Как считают авторы обращения, чтобы совершить энергопереход к 2035 году, Лондону потребуется вкладывать в альтернативные источники энергии порядка 19,1 млрд долларов каждый год.

Некоторые жители Великобритании боятся, что правительство может ограничить доступ населения к газу, когда будет запущен газопровод «Северный поток — 2».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Британские компании просят власти вывести газ из экономики до 2035 года
великобритания природный газ альтернативные источники энергии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru