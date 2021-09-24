Британские компании просят власти вывести газ из экономики до 2035 года

Лондон, 24 сентября. Рекордный рост цен на газ подтолкнул крупные концерны из Великобритании обратиться к местному правительству.

Ряд компаний направил коллективное письмо правительству Соединенного Королевства с просьбой исключить использование природного газа из экономической системы страны к 2035 году. Об этом пишет телеканал Sky News.

Данный документ был подписан 13-ю организациями, среди которых транснациональная корпорация Nestle, телекоммуникационная фирма BT и водоснабжающая компания Thames Water. По мнению представителей, подписавшихся под письмом, «Великобритании пора объявить о прекращении использования газового топлива».

Стоимость природного газа на рынке подскочила с весны в четыре раза. Фьючерсы энергоносителя на октябрь продавались в середине месяца по 964 доллара за 1 тыс. «кубов». Согласно информации британского правительственного комитета по изменению климата, сейчас на голубое топливо приходится закрытие 40% потребностей страны в электричестве.

Как считают авторы обращения, чтобы совершить энергопереход к 2035 году, Лондону потребуется вкладывать в альтернативные источники энергии порядка 19,1 млрд долларов каждый год.

Некоторые жители Великобритании боятся, что правительство может ограничить доступ населения к газу, когда будет запущен газопровод «Северный поток — 2».