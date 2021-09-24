ООН обновила данные по количеству жертв конфликта в Сирии

Дамаск, 24 сентября. Организация Объединенных Наций (ООН) повысила официальную оценку количества погибших в сирийском конфликте людей до 350 209. Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) отметило, что реальное количество убитых гораздо выше, так как в статистику вошли лишь те, у кого были полностью идентифицированы имя, место и дата смерти с марта 2011 года по март 2021 года.

«Мы оцениваем эту цифру как статистически обоснованную <…>. Это не является и не должно рассматриваться как полное число смертей, связанных с конфликтом в Сирии за этот период. Это указывает на минимальное поддающееся проверке число и, безусловно, ниже фактического количества убийств», — заявила Верховный комиссар Мишель Бачелет Совету ООН по правам человека.

UN issues new #Syria war death toll, says 350,000 is an 'undercount'-One in every 13 victims was a woman or a child according to @mbachelet @UNHumanRights https://t.co/9nR9Zakpzp — @SyriaIrl (@Syria_Irl) September 24, 2021

Каждая тринадцатая из зарегистрированных жертв является женщиной (27 727), и еще каждая тринадцатая — ребенком (27 126). Местом наиболее массовой смертности стала провинция Алеппо, где достоверно известно о 51 731 убийствах. Далее идут Дамаск (47 483), Хомс (40 986), Идлиб (33 271), Хама (31 993), Тартус (31 369).

«К сожалению, есть также много других жертв, которые не оставили после себя ни свидетелей, ни документов», — отметила Бачелет.

УВКПЧ в настоящий момент приступило к обработке информации о статусе жертв и обстоятельств смерти, установлению видов использованного при этом оружия.

«Документирование личности и обстоятельств, при которых погибли люди, является ключом к эффективной реализации ряда основных прав человека — знать правду, добиваться подотчетности и эффективных средств защиты прав», — заявил Верховный комиссар.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики начался в 2011 году. В ходе него официальные власти, а также ряд вооруженных формирований боролись против террористических исламистских движений, и прежде всего — против «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) и «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ранее — «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в России). Большинство людских жертв пришлось именно на этот период.

Before and After #Russian intervention in #Syria !#SAA Vs. ISIS control map. Remember who defeated the caliphate in #Syria. It wasn't the US coalition. pic.twitter.com/FHWT4KV2iW — Su-57 5th Gen Fighter (@5thSu) July 12, 2020

Благодаря помощи России в борьбе с терроризмом по официальной просьбе Дамаска уже к 2018 году правительство вернуло себе большую часть утраченных территорий. Однако в настоящий момент неподконтрольным власти остается ряд регионов на севере и востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.