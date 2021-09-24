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Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ задействовали на учениях новые БМД-4М

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:31
Армия
Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ задействовали на учениях новые БМД-4М
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Ярославль, 24 сентября. Военнослужащие Ивановского соединения ВДВ провели в Ярославской области учения, задействовав новую бронетехнику.

Ранее военнослужащим передали 30 БМД-4М и шесть БТР. В рамках маневров машины проверили на прочность марш-броском с форсированием водной преграды, а также движением по пересеченной местности. Военные также отработали ликвидацию условного противника. Для усложнения задач позиции «врага» были рассредоточены на большой площади. Для их выявления десантники задействовали беспилотники. После уточнения координат, военные успешно поразили цели.

В условиях отражения атаки военные на бронетехнике использовали метод карусели. Маневр подразумевает непрерывное ведение огня на поражение за счет смены одних машин другими.

Ранее, как сообщает «Царьград», российские десантники отработали ночное десантирование с захватом аэродрома условного противника. Кроме того, ВС РФ провели занятия с боевыми стрельбами на горных полигонах Таджикистана.

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