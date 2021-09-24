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Минфин США разрешил заключать ограниченные финансовые сделки с талибами

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:38
Политика
Минфин США разрешил заключать ограниченные финансовые сделки с талибами
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 сентября. Министерство финансов США разрешило проводить ограниченные финансовые операции с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан»1.

По имеющейся информации, речь идет об операциях, связанных с проведением гуманитарных миссий на территории Афганистана. Согласно заявлению, одна из выданных ведомством лицензий дает возможность американским властям, неправительственным и некоторым международным организациям, заключать сделки с находящимися под санкциями талибами (члены запрещенной в РФ организации «Талибан»). Отмечается, что такое решение было принято для облегчения гуманитарных нужд афганцев.

Подчеркивается, что еще один документ позволяет проводить ограниченные операции, связанные с экспортом и реэкспортом продуктов питания, медикаментов, а также медицинского оборудования в Афганистан.

Ранее Пакистан выразил готовность помочь в подготовке служб безопасности Афганистана в случае, если талибы обратятся к Исламабаду с соответствующим запросом. Там добавили, что взаимодействие двух стран будет зависеть от заинтересованности Кабула в партнерстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан
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