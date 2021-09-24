Крутой вспомнил, как Николаев и Королева потеряли свои сбережения

Москва, 24 сентября. Композитор Игорь Крутой рассказал историю, как экс-муж певицы Наташи Королевой Игорь Николаев доверился мошеннику и потерял большую сумму денег, отложенную на покупку квартиры.

Известный музыкант вспомнил о совместном браке артистов Николаева и Королевой, которые собирались купить квартиру. В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым на проекте «Судьба человека» Крутой раскрыл не только свои тайны, но и истории из прошлого друзей.

«Игорь собрал 27 тысяч рублей, чтобы купить для них с Наташей Королевой квартиру. Сказал, что ему надо обменять рубли на валюту. Тогда не было обменных пунктов. То, чем мы занимались, каралось. Мы рубли спрятали в коробки под кровать. Потом приехал человек. Он нас буквально обаял. Мы смеялись над его шутками. А потом поняли, что нас обманули», — с теплотой вспомнил композитор прошлое.

Он отметил, что мошенник положил сверху и снизу по стодолларовой купюре, чем и заглушил внимание артистов. Как только аферист покинул дом, Королева отправилась пересчитывать деньги. Крутой назвал ее очень недоверчивым человеком. Довольно быстро мужчины услышали крик певицы о том, что теперь их семья стала нищей. Оказывается, все остальные купюры были номиналом в доллар.

Крутой раскрыл в студии передачи секреты не только друзей. Он признался, что у него есть внебрачный сын, и рассказал, как молодого человека приняла его семья после подтверждения теста ДНК.