Уральские спасатели реанимировали котенка, который пострадал при пожаре

Невьянск, 24 сентября. Маленького кота спасли сотрудники пожарной службы в городе Невьянске Свердловской области. Зверек практически не пострадал.

Как сообщает региональное МЧС, 23 сентября в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки по улице Малышева вспыхнул пожар. Огонь охватил личные вещи жильцов на площади в шесть квадратных метров. Пожарные успели вывести из помещения 12 человек, а одного жильца эвакуировали по пожарной лестнице.

Когда спасатели начали тушить огонь, то увидели, что в ванной комнате лежит котенок. Питомец не подавал признаков жизни. Тогда сотрудники ведомства вынесли малыша на улицу, чтобы помочь, передает РИА Новости.

«Домашнего питомца вынесли на свежий воздух и реанимировали, применив непрямой массаж маленького сердечка и воздух под давлением из дыхательного аппарата огнеборца», — рассказали в МЧС.

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Отмечается, что сам пожар сложности в тушении не предоставлял. Спасатели быстро смогли с ним справиться. Котенок ожил, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Зоозащитники из Твери ранее спасли одинокую нутрию. Жители Твери заметили на берегу реки Тьмаки беззащитного зверя и вызвали спасателей. У животного не было бы шанса выжить самостоятельно, так как нутрии не водятся в данном регионе.