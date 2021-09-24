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Аналитики NetEasе предупредили ФРГ о разгроме в случае войны с Россией
Армия
Аналитики NetEasе предупредили ФРГ о разгроме в случае войны с Россией
Пресс-служба Западного военного округа

Пекин, 24 сентября. Бундесвер на сегодняшний день обладает внушительными возможностями в сравнении с другими европейскими армиями. Но они меркнут перед мощью Вооруженных сил РФ, пишет NetEasе.

На сегодняшний день в отношениях между Москвой и странами Запада сохраняется напряженность. В экспертном сообществе неоднократно говорили об угрозе вооруженного противостояния. Но Германии при таком раскладе не следует рассчитывать на победу, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

Авторы статьи объяснили, чем для Германии обернется война с РФ. Хотя бундесвер насчитывает около 185 тысяч солдат, российская армия превосходит его во всем.

«Численность российской армии примерно в пять раз больше Вооруженных сил Германии», — говорится в публикации.

Более того, немцы не могут похвастать таким большим разнообразием технических средств, которые есть в распоряжении у ВС РФ. Усугубляется ситуация тем, что большая часть техники немецкой армии вообще находится в непригодном состоянии. Как следствие, немцев ждет неизбежный разгром. Российским войскам понадобится лишь неделя, чтобы дойти до Берлина, заключили авторы NetEasе.

Ранее Ростех передал ВС РФ партию огнеметных систем «Солнцепек» с улучшенной защитой. Кроме того, как сообщает «Царьград», в России начали создавать оружие с искусственным интеллектом.

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германия вс рф бундесвер
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