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«Газпром» исключил резкий рост цен на газомоторное топливо
Экономика
«Газпром» исключил резкий рост цен на газомоторное топливо
gazprom.ru  /  Пресс-служба ОАО «Газпром».

Ростов-на-Дону, 24 сентября. Нефтегазовый холдинг «Газпром» не ожидает резкого роста стоимости газомоторного топлива на своих заправках, сообщил председатель правления компании Виктор Зубков.

Он указал, что рентабельная цена компримированного природного газа составляет 19-20 рублей. Поэтому резкого увеличения стоимости этого вида топлива не ожидается, подчеркнул топ-менеджер.

«Нам не надо отпугивать клиентов, но в то же время совсем опустить цену мы не можем», — добавил Зубков на совещании по развитию газозаправочной инфраструктуры в Южном федеральном округе.

Спотовая стоимость газа на европейском рынке находится на исторических максимумах. Ситуация отражается не только на энергетике, но и на других отраслях экономики. Экономист Андрей Лобода в беседе с ФАН рассказал о последствиях высоких цен, которые могут ожидать европейских потребителей.

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Газпром газ зубков топливо
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