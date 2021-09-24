Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:08
21:08
Весь мир
Два гражданина ЦАР пострадали в аварии по вине миротворцев ООН
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
Все новости

Член ОП Петербурга Матвеев предложил бороться с трэш-стримерами альтернативным контентом

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:21
Общество
Член ОП Петербурга Матвеев предложил бороться с трэш-стримерами альтернативным контентом
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 24 сентября. Директор Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Алексей Матвеев предложил способ борьбы с пранкерами и стримерами, создающими противозаконный контент.

Член Российского творческого союза работников культуры Матвеев стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», в студии которой обсудили тему «Кумиры российской молодежи: кто они и почему такие странные». В рамках дискуссии он предложил метод борьбы с трэш-пранкерами и стримерами, которые создают и распространяют контент, пропагандирующий жестокость.

«Здесь тоже есть какие-то объективные вещи, в том числе нарушения административного регламента, и, возможно, здесь могут быть уголовные статьи. Я в курсе, и коллеги в курсе, что такие пранки и стримы существуют», — объяснил Матвеев ситуацию.

Он отметил, что важно поднять другой вопрос, который остается на обратной стороне медали. Речь идет о героях видео, о тех, кто эти ролики снимал и поддерживал. Если бы пользователям показывали, что стало дальше со всеми ними и как повернулась их судьба, то таких пранкеров могло бы стать меньше, считает эксперт.

«Если бы появился альтернативный контент, который бы так же ярко, так же емко, так же за минуту формата Instagram-видео или стрима показывал, что происходит с теми героями, которые так бойко пиарились на чужих несчастьях, как кого-то вдруг посадили, как вдруг кто-то оказался на процессе, как кто-то получил справку и потом в жизни не смог утроиться ни на государственную службу, ни поступить в вуз, ни пойти в армию, не получил водительские права благодаря такому нарушению до конца своих дней. Вот если бы был альтернативный контент, то сформировалась бы полная картина этой ситуации», — предложил спикер конференции.

Он подчеркнул, что государству также необходимо помогать блогерам развиваться и создавать позитивную повестку. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга призвал власти брать лидеров мнений на опекунство и наставничество, финансируя их полезные, позитивные идеи, которые бы могли брать на вооружение подростки.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Член ОП Петербурга Матвеев предложил бороться с трэш-стримерами альтернативным контентом
блогер матвеев кумиры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru