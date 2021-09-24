Член ОП Петербурга Матвеев предложил бороться с трэш-стримерами альтернативным контентом

Санкт-Петербург, 24 сентября. Директор Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Алексей Матвеев предложил способ борьбы с пранкерами и стримерами, создающими противозаконный контент.

Член Российского творческого союза работников культуры Матвеев стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», в студии которой обсудили тему «Кумиры российской молодежи: кто они и почему такие странные». В рамках дискуссии он предложил метод борьбы с трэш-пранкерами и стримерами, которые создают и распространяют контент, пропагандирующий жестокость.

«Здесь тоже есть какие-то объективные вещи, в том числе нарушения административного регламента, и, возможно, здесь могут быть уголовные статьи. Я в курсе, и коллеги в курсе, что такие пранки и стримы существуют», — объяснил Матвеев ситуацию.

Он отметил, что важно поднять другой вопрос, который остается на обратной стороне медали. Речь идет о героях видео, о тех, кто эти ролики снимал и поддерживал. Если бы пользователям показывали, что стало дальше со всеми ними и как повернулась их судьба, то таких пранкеров могло бы стать меньше, считает эксперт.

«Если бы появился альтернативный контент, который бы так же ярко, так же емко, так же за минуту формата Instagram-видео или стрима показывал, что происходит с теми героями, которые так бойко пиарились на чужих несчастьях, как кого-то вдруг посадили, как вдруг кто-то оказался на процессе, как кто-то получил справку и потом в жизни не смог утроиться ни на государственную службу, ни поступить в вуз, ни пойти в армию, не получил водительские права благодаря такому нарушению до конца своих дней. Вот если бы был альтернативный контент, то сформировалась бы полная картина этой ситуации», — предложил спикер конференции.

Он подчеркнул, что государству также необходимо помогать блогерам развиваться и создавать позитивную повестку. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга призвал власти брать лидеров мнений на опекунство и наставничество, финансируя их полезные, позитивные идеи, которые бы могли брать на вооружение подростки.