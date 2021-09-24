Вице-премьер Абрамченко: вылов рыбы в России вышел на уровень 2020 года

Москва, 24 сентября. Российская Федерация продемонстрировала прошлогодние показатели по вылову рыбы.

Порядка 3,8 млн тонн рыбы было выловлено в России в течение этого года, заявила в ходе заседания правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Об этом пишет ТАСС.

Показатели по лососю выросли по сравнению с 2020 годом, его было поймано 520 тыс. тонн. Остальной рыбы было выловлено столько же, сколько в предыдущем году.

Уровень потребления рыбных ресурсов по результатам 2020 года достиг 22,2 кг на человека, в то время как в 2019 году этот индикатор составлял 22 кг. Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, уровень потребления рыбы в мире достигнет 21,2 кг только к 2030 году.

Заместитель председателя правительства добавила, что власти работают над повышением доступности продукции из рыбы для населения. По словам Абрамченко, у России есть большой потенциал в качестве развития «рыбной» державы.

Красной икры на внутреннем рынке будет в достатке, ранее заявил глава Камчатской области Владимир Солодов. По его мнению, сейчас наблюдается стабильная ценовая обстановка в данной отрасли.