Турция активизировала воздушный мост в Ливию для доставки военных грузов

Анкара, 24 сентября. Два электронных ресурса, специализирующихся на мониторинге авиаперелетов, сообщили, что Турция активизировала воздушный мост для доставки военных грузов на базы Аль-Ватыя и Мисурата, которые находятся под ее контролем в западной Ливии.

В североафриканской стране наблюдается политическая напряженность после того, как Палата представителей вынесла вотум недоверия временному Правительству национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Со своей стороны, Анкара выразила поддержку ПНЕ и продолжению его работы вплоть до завершения выборов, намеченных на 24 декабря.

Так, итальянский сайт Itamilradar сообщил на днях о том, что Турция направила два военных самолета в сторону базы Аль-Ватыя. Оба воздушных судна модели Airbus A400M, согласно информации ресурса, принадлежат ВВС ближневосточного государства. Один из них вылетел из города Кайсери, второй — из аэропорта Стамбула.

В последние дни Анкара увеличила количество полетов в направлении ливийских баз, несмотря на резолюции Организации Объединенных Наций, предусматривающие эмбарго на поставки оружия в соответствии с главой VII Устава ООН. Проигнорированы также международные требования о выводе с территории североафриканского государства всех сил и наемников, которые Турция разместила в западных регионах в соответствии с нелегитимным меморандумом о взаимопонимании в области безопасности и военного сотрудничества, подписанным с бывшим премьер-министром Правительства национального согласия 27 ноября 2019 года.

Пару дней назад сайт Flightradar24 отследил движение двух военных грузовых самолетов Airbus A400M из аэропорта Сулеймана Демиреля в Испарте до находящейся под турецким контролем авиабазы Мисурата. По версии ресурса, это пятый и шестой подобные рейсы менее чем за неделю.

За последнее время СМИ выявили также шаги Турции по переброске связанных с ней сирийских наемников из Ливии в Афганистан для использования в обеспечении безопасности аэропорта Кабула. Новостные агентства сообщали на прошлой неделе о том, что Анкара отправила группу боевиков с базы Аль-Ватыя, в то время как лидеры лояльных ей формирований подтвердили, что на север Сирии не прибыли никакие вооруженные силы с территории африканских баз.

Турция всячески добивается сохранения своих военнослужащих и наемников в Ливии, отказываясь считать их «иностранными» и заявляя, что их размещение на западе страны реализовано по приглашению распущенного триполитанского правительства и на основании подписанного с ним меморандума о взаимопонимании. При этом ПНЕ не возражало против сохранения этих сил на территории североафриканского государства.

Законность военного присутствия Турции признает и Высший государственный совет (ВГС), возглавляемый Халедом аль-Мишри и ангажированный с «Братьями-мусульманами» (террористическая организация, запрещенная в РФ), несмотря на международные резолюции, требующие вывода всех иностранных сил и наемников для обеспечения безопасной подготовки к выборам и достижения стабильности в стране.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи в Нью-Йорке в кулуарах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Разговор прошел за «закрытыми дверями».