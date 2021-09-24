Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур

(Напоминаем, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. — Прим. ФАН.)

Генеральная прокуратура России признала нежелательными сразу несколько структур, относящихся к культу саентологии. В частности, в определении ГП РФ говорится:

«Принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., «Всемирный институт саентологических предприятий» (США); Church of Spiritual Technology, CST, «Церковь духовной технологии», использующей также наименование L. Ron Hubbard Library («Библиотека Л. Рона Хаббарда») (США)».

И это — действительно очень значимый шаг для российской общественной и политической жизни. Поскольку саентология является, пожалуй, одной из самых одиозных религиозных организаций в новейшей истории России.

Стоит напомнить, что саентология была придумана писателем-фантастом Лафайетом Рональдом Хаббардом в 50-х годах прошлого века. Основная декларируемая цель саентологов — это некое очищение сознания методом «одитингов», процедур своеобразной «исповеди». При этом, проходя через «одитинги», человек может достичь состояния «клира», то есть буквально очищенного от разного рода вредных ментальных конструкций сознания, а потом и «оперирующего тетана», этакого сверхсущества, которое может практически все, в том числе и менять законы реальности. Естественно, что за достижение этой цели саентологи берут деньги. И деньги немалые. В 2015 году в России базовый и краткий курс одитингов стоил 62,5 тысячи рублей. Естественно, что одним базовым курсом дело не ограничивается.

Впрочем, начать в данном случае нужно даже не с саентологических структур и доктрины. А с того, что такое нежелательные организации в нашей стране. А это такие структуры, «деятельность которых может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Нежелательным организациям при этом «запрещено вести деятельность на территории РФ, за нарушение этого запрета предусмотрены административные и уголовные меры наказания».

Впрочем, дабы внести ясность, нынешнее решение Генпрокуратуры не означает автоматического запрета всех саентологических структур на территории РФ. А только тех, которые обозначены в вышеприведенном документе. Самих же подразделений и ответвлений, а также «дочерних предприятий» у саентологов очень много.

И, к слову, противодействие им идет в России уже много лет. Еще в 90-е в московских саентологических организациях проводились обыски, в августе 2015-го они повторились в здании саентологической церкви на Таганке. При этом Мосгорсуд осенью того же года признал эту структуру «не соответствующей букве закона» и вынес решение о том, что через полгода она должна быть ликвидирована. Однако, как оказалось, с ликвидацией что-то не задалось.

В июне 2016-го серия обысков по делу о незаконном бизнесе снова прошла в офисах саентологических организаций уже не только в Москве, но и в Петербурге. В 2019 году обыски в Питере и Москве повторились. На этот раз в связи с делом о мошенничестве на 800 миллионов рублей в сфере строительного бизнеса. Но все это были достаточно локальные и скорее сугубо уголовные прецеденты. Нынешнее же определение Генпрокуратуры — на порядок значимее, поскольку речь идет о государственной и национальной безопасности. Что переводит дело в политическую плоскость.

оперативная съемка /

И вот здесь уже стоит сказать о том, что вообще такое саентология, и почему российское государство решило эту структуру со своей территории начать устранять на, так сказать, систематическом уровне. В справочнике А. Л. Дворкина «Сектоведение. Тоталитарные секты» про саентологию говорится следующее:

«Это «авторская секта», единоличное создание Лафайета Рона Хаббарда… Главное в саентологии — это чрезвычайно эффективный агрессивный, напористый и навязчивый маркетинг».

При этом Дворкин добавляет:

«Саентология — это образец тоталитарной секты, самая архетипическая тоталитарная деструктивная секта. В силу этого она, наверное, самая страшная из всех сект».

В справочнике «Религии и секты в современной России» саентология определяется еще категоричнее:

«Чрезвычайно опасная тоталитарная криминальная организация, отличающаяся крайне бесчеловечными и агрессивными формами воздействия на психику адептов».

Что подразумевается под этими «формами воздействия»? Например, так называемая «честная игра» (Fair Game). Профессор Дворкин характеризует это явление следующим образом:

«Любой саентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить собственности всякую подавляющую личность (то есть, лицо, которое несет угрозу саентологической организации) или группу подавляющих личностей и нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно уничтожать физически».

оперативная съемка /

В 2015 году в СМИ прошла информация о том, что «Федеральный суд США в 2008 году официально разрешил саентологам строить концентрационные лагеря и помещать туда своих провинившихся адептов, провозгласив это «приемлемой религиозной практикой». Так это или нет — большой вопрос. Но о самом наличии таких лагерей говорили и российские сектоведы и, что важнее, Джеральд Армстронг, бывший высокопоставленный саентолог, «летописец Хаббарда», который подвергается «честной игре» и в настоящее время. К слову, именно Армстронг в своих интервью рассказал и о «трудовых лагерях», и про элитную, внутреннюю разведывательно-полицейскую «Морскую организацию», которая была создана внутри саентологии непосредственно Хаббардом.

Все вышеперечисленное весьма прозрачно намекает на то, что саентология — это фактически транснациональная корпорация. Со своей идеологией, службой безопасности, системой дисциплинарных взысканий и тотальным подчинением адептов.

Что же касается истинных целей саентологической структуры, то в СМИ уже несколько лет фигурируют выдержки из «секретного саентологического документа под названием «Цели», который был изъят ФБР во время обысков в саентологической штаб-квартире в рамках расследования в 2009 году. И «Цели» эти звучат следующим образом:

«Достижение контроля или лояльности руководителей или собственников всех средств массовой информации. Достижение контроля или лояльности ключевых политических фигур. Достижение контроля или лояльности тех, кто контролирует международные финансы».

Судя по всему, Генпрокуратура РФ увидела нечто крайне похожее на эту систему мотиваций в действиях ряда саентологических структур. А потому и постановила признать их нежелательными. Но, скажем прямо, это — только начало, поскольку саентологи будут и далее регистрировать организации с новыми названиями, уставами и «официальными функциями», оставаясь частями одного большого целого. Неизменного в своей сути.