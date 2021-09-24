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Судан и Южный Судан возобновят торговое сообщение в начале октября
Весь мир
Судан и Южный Судан возобновят торговое сообщение в начале октября
wikipedia.org  /  Bertramz / CC BY 3.0

Хартум, 24 сентября. Министерство торговли и снабжения Судана совместно с администрацией штата Белый Нил объявили о завершении мероприятий по подготовке коммерческого сообщения с Южным Суданом, которое возобновится в начале октября.

Между двумя государствами снова откроется движение речного транспорта, которое проходит через контрольно-пропускной пункт Джуда в округе Аль-Джабалиан. Транзитные перевозки, как ожидается, положительным образом скажутся на экономике и условиях жизни населения обеих стран, сообщил губернатор провинции Белый Нил Исмаил Фатх ар-Рахман Хамид в заявлениях для прессы.

«Правительство штата в координации с Министерством торговли и снабжения подготовило все необходимое оборудование для возобновления сообщения с Южным Суданом, поручив использовать любые возможности для продолжения операций», —добавил чиновник.

По его словам, данное событие не означает признания нынешних границ между двумя государствами. Хамид сказал также, что этот вопрос подпадает под действие соглашения от 1 января 1956 года, отметив, что штат Белый Нил заинтересован в проблеме демаркации.

Открытие КПП для движения товаров планировалось месяцем ранее. В конце августа Управление речного судоходства при министерстве транспорта в Судане заявило о завершении подготовки к рейсам. Ожидалось, что сообщение возобновится с 1 сентября.

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