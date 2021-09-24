Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:08
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
21:00
Видео
США: преступления без наказания. Часть третья
Все новости

В МИД Франции заявили о необходимости оценки последствий создания партнерства АUKUS

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:06
Политика
В МИД Франции заявили о необходимости оценки последствий создания партнерства АUKUS
wikipedia.org  /  Jebulon / CC0

Париж, 24 сентября. Альянс AUKUS, в рамках которого Австралия может получить технологии строительства атомных подлодок, нужно проверить на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия.

В заявлении МИД Франции говорится, что рамки сотрудничества между США, Великобританией и Австралией, объявивших 16 сентября о заключении союза, неизвестны. Париж считает необходимым получить пояснения для оценки последствий подобного партнерства.

Внешнеполитическое ведомство КНР заявило о том, что AUKUS нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Там считают, что эта сделка подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направленной на поддержание мира в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания могли создать оборонный альянс AUKUS с Австралией, чтобы подтолкнуть Канберру к ядерной войне с КНДР. При этом на данный момент самый большой ущерб от появления AUKUS был нанесен Франции, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Политика / В МИД Франции заявили о необходимости оценки последствий создания партнерства АUKUS
франция ядерное оружие aukus
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru