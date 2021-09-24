В МИД Франции заявили о необходимости оценки последствий создания партнерства АUKUS

Париж, 24 сентября. Альянс AUKUS, в рамках которого Австралия может получить технологии строительства атомных подлодок, нужно проверить на соответствие принципам нераспространения ядерного оружия.

В заявлении МИД Франции говорится, что рамки сотрудничества между США, Великобританией и Австралией, объявивших 16 сентября о заключении союза, неизвестны. Париж считает необходимым получить пояснения для оценки последствий подобного партнерства.

Внешнеполитическое ведомство КНР заявило о том, что AUKUS нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия. Там считают, что эта сделка подрывает результаты деятельности членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, направленной на поддержание мира в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания могли создать оборонный альянс AUKUS с Австралией, чтобы подтолкнуть Канберру к ядерной войне с КНДР. При этом на данный момент самый большой ущерб от появления AUKUS был нанесен Франции, передает «Царьград».