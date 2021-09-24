Шоураннер Расселл Т. Дэвис вернется к работе над сериалом «Доктор Кто»

Лондон, 24 сентября. Съемки продолжения сериала «Доктор Кто» пройдут под руководством шоураннера Расселла Т. Дэвиса, который подарил зрителям первые четыре сезона культового британского проекта.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис присоединился к продолжению сериала «Доктор Кто» и готовится заняться производством нового сезона уже в следующем году. Сценарист сменит Криса Чибнелла, который работал над шоу в течение трех лет. Вместе с шоураннером проект также покинет исполнительница Доктора Кто Джоди Уиттакер, сообщает Variety.

В этом году фанатов ждет последнее появление 13-го Доктора — премьера запланирована на осень 2021 года. Сезон будет состоять из шести эпизодов. Кроме того, историю дополнят два спецвыпуска, которые по традиции выпускает к концу года BBC. Неизвестно, что ждет культовый сериал с приходом знаменитого шоураннера. Однако создатели запланировали выход не только многосерийного проекта, но и полнометражный фильм, релиз которого состоится осенью 2022 года. Картина приурочена к 100-летию сериала «Доктор Кто».

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Церемония награждения телевизионных проектов побила собственный рейтинг популярности. «Эмми» удалось собрать самое большое число зрителей за три года.