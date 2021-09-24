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Шоураннер Расселл Т. Дэвис вернется к работе над сериалом «Доктор Кто»

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 20:08
Общество
Шоураннер Расселл Т. Дэвис вернется к работе над сериалом «Доктор Кто»
Global Look Press  /  Vaclav Salek/CTK

Лондон, 24 сентября. Съемки продолжения сериала «Доктор Кто» пройдут под руководством шоураннера Расселла Т. Дэвиса, который подарил зрителям первые четыре сезона культового британского проекта.

Шоураннер Расселл Т. Дэвис присоединился к продолжению сериала «Доктор Кто» и готовится заняться производством нового сезона уже в следующем году. Сценарист сменит Криса Чибнелла, который работал над шоу в течение трех лет. Вместе с шоураннером проект также покинет исполнительница Доктора Кто Джоди Уиттакер, сообщает Variety.

В этом году фанатов ждет последнее появление 13-го Доктора — премьера запланирована на осень 2021 года. Сезон будет состоять из шести эпизодов. Кроме того, историю дополнят два спецвыпуска, которые по традиции выпускает к концу года BBC. Неизвестно, что ждет культовый сериал с приходом знаменитого шоураннера. Однако создатели запланировали выход не только многосерийного проекта, но и полнометражный фильм, релиз которого состоится осенью 2022 года. Картина приурочена к 100-летию сериала «Доктор Кто».

Недавно в Лос-Анджелесе прошла премия «Эмми». Британские звезды Оливия Коулман и Джош О'Коннор завоевали награды в актерских номинациях, передает «Вечерняя Москва».

Церемония награждения телевизионных проектов побила собственный рейтинг популярности. «Эмми» удалось собрать самое большое число зрителей за три года.

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