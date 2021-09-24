Депутатов Рады могут обязать проходить осмотры у нарколога и психиатра

Киев, 24 сентября. Верховная рада Украины внесла на рассмотрение законопроект, обязывающий нардепов предоставлять справки от психиатра и нарколога.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь». Законопроект размещен на сайте парламента Украины.

В документе нардепам предлагается в начале календарной сессии предоставлять сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о психиатрическом освидетельствовании. В пояснительной записке указано, что контроль поспособствует «надлежащему выполнению депутатами своих обязанностей».

Ранее колумнист Альгис Микульскис привел примеры того, как нельзя себя вести на международной арене. Он отметил, что за действиями украинских политиков можно наблюдать бесконечно: не проходит и дня, чтобы кто-то из них не выдал в информационное пространство очередной «шедевр».