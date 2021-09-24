Украина хочет заключить новый транзитный контракт с «Газпромом» до 2024 года

Киев, 24 сентября. Украина хотела бы заключить новый контракт на транзит газа с «Газпромом» до 2024 года, когда перестанет действовать текущий, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, соглашение должно быть подписано немедленно. Как он считает, это было бы гарантией сохранения транзита российского газа через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».

Макогон обратил внимание, что строительство газопровода уже завершено. Поэтому он будет пристально следить за процессом сертификации.

«Теперь вопрос в сертификации. Это наше требование, и мы будет очень пристально следить за сертификацией, чтобы она проходила в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета, без каких-либо исключений», — заявил Макогон в ходе пресс-конференции.

Кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет ранее поддержал ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». При этом он подчеркнул, что Украина не понесет убытки после запуска газопровода. Ситуацию вокруг «СП-2» прокомментировала в беседе с ФАН экономист Анна Бодрова.