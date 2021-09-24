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ТАИФ и «Сибур» окончательно согласовали условия слияния
Экономика
ТАИФ и «Сибур» окончательно согласовали условия слияния
ФБА «Экономика сегодня»

Казань, 24 сентября. Соглашение о достижении окончательных договоренностей в рамках объединения было подписано «Сибуром» и группой ТАИФ, пишет газета «Ведомости».

Церемония подписания контракта между компанией «Сибур» и объединением ТАИФ прошла в столице Татарстана. Стороны договорились об учреждении объединенной организации.

Отмечается, что новое предприятие в досрочном порядке консолидирует все 100% ценных бумаг акционерного общества «Татаро-американские инвестиции и финансы». «Сибур», в свою очередь, выпустит несколько серий биржевых облигаций.

Новая компания намеревается попасть в топ-5 глобальных лидеров по созданию каучуков и полиолефинов. О планах объединиться организации заявили еще весной текущего года. В июле сделку по слиянию одобрили в Федеральной антимонопольной службе.

«Сибур» является самым крупным в России нефтегазохимическим концерном. На долю ТАИФа в общем уровне российского производства по каучукам в прошлом году пришлось 64%, пластика было произведено 28%.

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каучук слияние объединение сибур таиф
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