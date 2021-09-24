Инфляционные ожидания жителей России сократились на 0,2% в сентябре

Москва, 24 сентября. Центральный банк РФ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян. Они сократились до 12,3% с 12,5% в августе, следует из данных финансового регулятора.

Отмечается, что оценки ожидаемой инфляции упали у респондентов как со сбережениями, так и без них. Вместе с тем наблюдаемая населением инфляция в сентябре снизилась впервые с февраля 2021 года. Ее медианная оценка опустилась на 0,9% по сравнению с августом и составила 15,6%.

Такая тенденция в первом осеннем месяце в основном была связана с замедлением роста цен на многие часто покупаемые населением товары, указали в пресс-службе ЦБ.

Министерство экономического развития РФ ранее внесло коррективы в свой прогноз по инфляции на конец текущего года. Его установили на уровне в 5,8%. Прогноз за июль предполагал, что инфляция составит 5%.