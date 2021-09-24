Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:07
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
21:00
Видео
США: преступления без наказания. Часть третья
Все новости

Инфляционные ожидания жителей России сократились на 0,2% в сентябре
Экономика
Инфляционные ожидания жителей России сократились на 0,2% в сентябре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Центральный банк РФ зафиксировал снижение инфляционных ожиданий россиян. Они сократились до 12,3% с 12,5% в августе, следует из данных финансового регулятора.

Отмечается, что оценки ожидаемой инфляции упали у респондентов как со сбережениями, так и без них. Вместе с тем наблюдаемая населением инфляция в сентябре снизилась впервые с февраля 2021 года. Ее медианная оценка опустилась на 0,9% по сравнению с августом и составила 15,6%.

Такая тенденция в первом осеннем месяце в основном была связана с замедлением роста цен на многие часто покупаемые населением товары, указали в пресс-службе ЦБ.

Министерство экономического развития РФ ранее внесло коррективы в свой прогноз по инфляции на конец текущего года. Его установили на уровне в 5,8%. Прогноз за июль предполагал, что инфляция составит 5%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Инфляционные ожидания жителей России сократились на 0,2% в сентябре
банк россии инфляция инфляционные ожидания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru