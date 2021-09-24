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ВС Турции и СНА обстреляли подконтрольный курдам поселок в сирийской Хасаке
Весь мир
ВС Турции и СНА обстреляли подконтрольный курдам поселок в сирийской Хасаке
Федеральное агентство новостей  /  Мохамад Жарбуа

Хасака, 24 сентября. Вооруженные силы Турции и поддерживаемые ими боевики так называемой «Сирийской национальной армии» (СНА) нанесли ракетные и артиллерийские удары по деревне Тавила в окрестностях города Тель-Тамр, расположенного на северо-западе провинции.

Данная территория находится под контролем курдских «Сирийских демократических сил», поддерживаемых США. Обстрел велся с территории населенного пункта Лонг.

Подобные артиллерийские перестрелки регулярно происходят в районах соприкосновения СНА и СДС. Как правило, подобные инциденты приводят к жертвам среди мирного населения, нанесению ущерба жилищам и инфраструктуре.

В настоящий момент наблюдается усиление турецкой группировки в северных районах Сирии, на что официальный Дамаск уже отреагировал призывом к выводу всех армейских подразделений Турции с территории республики.

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