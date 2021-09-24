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Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев может просить Меркель о диалоге с Путиным
Политика
Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев может просить Меркель о диалоге с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Киев, 24 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исчезнет с политического горизонта после ухода с поста, а Украина, возможно, в будущем будет просить ее говорить с главой России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей странице в Facebook. По его словам, через несколько дней завершится «эпоха Меркель».

«Меркель точно не исчезнет с политического горизонта. Очень вероятно, что мы еще будем просить ее при необходимости говорить с Путиным», — подчеркнул политик.

Климкин также рассказал об одном из эпизодов, который произошел во время нормандских переговоров в Берлине. Он уточнил, что в конце диалога Меркель попросила принести пива и перед Путиным поставили бутылку «Радебергер». Его изготавливают неподалеку от Дрездена, где российский лидер служил в советское время в резидентуре КГБ.

«Не знаю, сколько в мире руководителей стран, которые могут "троллить" Путина, а вот Меркель может. Поэтому не просто так она "любимый" руководитель страны для украинцев - она нравится больше, чем 70% украинцам по последним опросам», — подчеркнул политик.

Ранее канцлер Германии посетила Марловский птичий парк в рамках визита в свой избирательный округ. Целая стая австралийских попугаев лори подлетела к ней, когда та предложила им угощение. Однако во время мероприятия произошел неприятный инцидент. Один из попугаев укусил Меркель за руку.

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путин меркель климкин
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