Селена Майер показала лицо ребенка и назвала его имя

Москва, 24 сентября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер не стала интриговать публику и рассекретила внешность ребенка и даже его имя. Поклонники звезды увидели, что наследник Селены Майер Ален милый и очень похож на свою мать, пишет Teleprogramma.pro. Не так давно она выложила очередное фото с сыном. Оно произвело фурор среди поклонников звезды. На снимке молодая мама предстала с малышом на руках. Ален одет в курточку сливочного оттенка, а на голове красуется черная шапочка. Многие отметили, что она прекрасно гармонирует с цветом глаз карапуза. Подписчиков Майер умилил образ ее ребенка.

«Какой красивый ребеночек получился!», «Красивый какой, глаза огромные. Копия мамы», «Какие у него глаза нереальные», «Какой у вас сынок красивый, просто прелесть», «Суперкрасивый мальчик и мамочка тоже», — написали подписчики девушки.

Напомним, Селена Майер скрывает, от кого родила сына Алена.

Отца своего ребенка экс-участница «Дома-2» показала лишь однажды — на фото, сделанном после выписки из Роддома. Но лицо своего избранника она предпочла закрыть смайликом. Есть теория, что бывший возлюбленный девушки — Андрей Григорьев-Аполлонов-младший (Андрей Бурдуков) — и есть отец ребенка.

Девушка родила сына в частной клинике Виноградова, а роды прошли успешно лишь благодаря усилиям врачей.

Селена долгое время была избранницей Андрея после смерти его бывшей жены Юлии — сестры «Рыжего из Иванушек». С Юлией Андрей Бурдуков прожил в браке 17 лет. Породнившись с Григорьевым-Аполлоновым, он взял его фамилию и стал известен как Андрей Григорьев-Аполлонов младший.

Ранее тезка бывшей участницы телешоу Селена Гомес рассказала о тяжелой борьбе с волчанкой и психическим расстройством.