Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 сентября 21:07
21:06
Весь мир
Миротворцев ООН обвинили в таможенных махинациях на границе ЦАР
21:04
Происшествия
15-летний подросток неудачно пошутил, угрожая устроить «расстрел школы» в Крыму
21:04
Весь мир
Жители ЦАР провели массовый митинг против оружейного эмбарго ООН
21:04
Шоу-бизнес
Беременная певица Нюша осталась без денег и документов в Испании
21:03
Политика
Кличко вспомнил шутку в «перепалке» с Зеленским на дне рождения главы киевского «Динамо»
21:02
Общество
Почему Генпрокуратура РФ признала нежелательными несколько саентологических структур
21:01
Политика
Аналитик Гривач заявил, что санкции США против «СП-2» обернутся ударом по Евросоюзу
21:01
Шоу-бизнес
Давняя песня Земфиры для рекламы появилась в Сети
21:01
Политика
Депутат Кравчук предрекла победу Зеленскому на предстоящих выборах президента
21:00
Видео
США: преступления без наказания. Часть третья
Все новости

Селена Майер показала лицо ребенка и назвала его имя
Шоу-бизнес
Селена Майер показала лицо ребенка и назвала его имя
instagram.com  /  @world_selenity

Москва, 24 сентября. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Селена Майер не стала интриговать публику и рассекретила внешность ребенка и даже его имя. Поклонники звезды увидели, что наследник Селены Майер Ален милый и очень похож на свою мать, пишет Teleprogramma.pro.

Не так давно она выложила очередное фото с сыном. Оно произвело фурор среди поклонников звезды.

На снимке молодая мама предстала с малышом на руках. Ален одет в курточку сливочного оттенка, а на голове красуется черная шапочка. Многие отметили, что она прекрасно гармонирует с цветом глаз карапуза. Подписчиков Майер умилил образ ее ребенка.

«Какой красивый ребеночек получился!», «Красивый какой, глаза огромные. Копия мамы», «Какие у него глаза нереальные», «Какой у вас сынок красивый, просто прелесть», «Суперкрасивый мальчик и мамочка тоже», — написали подписчики девушки.

Напомним, Селена Майер скрывает, от кого родила сына Алена.

Отца своего ребенка экс-участница «Дома-2» показала лишь однажды — на фото, сделанном после выписки из Роддома. Но лицо своего избранника она предпочла закрыть смайликом. Есть теория, что бывший возлюбленный девушки — Андрей Григорьев-Аполлонов-младший (Андрей Бурдуков) — и есть отец ребенка.

Девушка родила сына в частной клинике Виноградова, а роды прошли успешно лишь благодаря усилиям врачей.

Селена долгое время была избранницей Андрея после смерти его бывшей жены Юлии — сестры «Рыжего из Иванушек». С Юлией Андрей Бурдуков прожил в браке 17 лет. Породнившись с Григорьевым-Аполлоновым, он взял его фамилию и стал известен как Андрей Григорьев-Аполлонов младший.

Ранее тезка бывшей участницы телешоу Селена Гомес рассказала о тяжелой борьбе с волчанкой и психическим расстройством.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Селена Майер показала лицо ребенка и назвала его имя
дети ребенок дом-2 отец Селена Майер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru