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Глава фонда «Культурная столица» призвал государство брать под опеку популярных блогеров

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:52
Общество
Глава фонда «Культурная столица» призвал государство брать под опеку популярных блогеров
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 24 сентября. Директор Санкт-Петербургского творческого объединения «Культурная столица» Алексей Матвеев призвал государство брать под опеку известных блогеров и лидеров мнений.

В студии Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Кумиры российской молодежи: кто они и почему такие странные». Спикер мероприятия отметил, что для создания позитивного и полезного контента в широких масштабах необходимо по-другому подходить к общению с лидерами мнений.

Перед государством стоит задача о создании альтернативного контента тому, что транслируют в социальных сетях. Необходимо искоренить пропаганду наркотиков, неправильного образа жизни и жестокости, заменив ее на полезный материал, который бы смотрели подростки.

«Я не вижу ничего плохого, чтобы государство уделяло внимание и даже финансовую поддержку взращиванию своих лидеров мнений среди подростков и молодежи, воспитанию творческих героев сегодняшнего времени», — завил Матвеев.

Глава фонда «Культурная столица» призвал властей страны брать под опеку и наставничество крупных блогеров, помогать им творить интересный, полезный контент, чтобы создавать позитивное информационное поле. В рамках пресс-конференции Матвеев также призвал оградить несовершеннолетних от опасных тик-токов, где пропагандируются наркотики и жесткость.

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