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Представители ресторанного бизнеса в РФ столкнулись с проблемами при поставках осьминогов

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:43
Экономика
Представители ресторанного бизнеса в РФ столкнулись с проблемами при поставках осьминогов
wikipedia.org  /  Luis Miguel Bugallo Sánchez/CC BY-SA 3.0

Москва, 24 сентября. Российские рестораторы сообщили о нехватке осьминогов в стране. Дефицит уже отразился на ценах: с начала лета морепродукт подорожал втрое — до 1,5 тысячи рублей.

Такая ситуация развилась на фоне резкого сокращения вылова осьминогов в Марокко, Мавритании и Индонезии. Кроме того, роль сыграл транспортный коллапс в Суэцком канале, который весной 2021 года оказался заблокирован из-за севшего на мель поперек водной артерии судна.

Число поставщиков данного морепродукта к середине сентября резко упало. На это обратил внимание основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, передает «Коммерсантъ».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в январе-сентябре на рынок РФ ввезено 1,16 тыс. тонн всех видов осьминогов. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, указал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Артем Ломизе.

Импортеры также стали меньше поставлять тунца в Россию. Снижение объема торговли отметили в ФТС по итогам января — июня 2021 года.

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рестораны морепродукты осьминоги
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