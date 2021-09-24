Представители ресторанного бизнеса в РФ столкнулись с проблемами при поставках осьминогов

Москва, 24 сентября. Российские рестораторы сообщили о нехватке осьминогов в стране. Дефицит уже отразился на ценах: с начала лета морепродукт подорожал втрое — до 1,5 тысячи рублей.

Такая ситуация развилась на фоне резкого сокращения вылова осьминогов в Марокко, Мавритании и Индонезии. Кроме того, роль сыграл транспортный коллапс в Суэцком канале, который весной 2021 года оказался заблокирован из-за севшего на мель поперек водной артерии судна.

Число поставщиков данного морепродукта к середине сентября резко упало. На это обратил внимание основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, передает «Коммерсантъ».

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в январе-сентябре на рынок РФ ввезено 1,16 тыс. тонн всех видов осьминогов. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, указал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Артем Ломизе.

Импортеры также стали меньше поставлять тунца в Россию. Снижение объема торговли отметили в ФТС по итогам января — июня 2021 года.