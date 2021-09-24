Виторган вспомнил фразы, которые выучил в браке с Собчак

Москва, 24 сентября. Актер Максим Виторган иронично ответил на пост экс-жены Ксении Собчак о разоблачении коучеров. Артист перечислил выражения, которые вошли в его словарный запас в браке со звездой.

Телеведущая часто делится с фанатами не только новостями о личной жизни, но и острыми высказываниями на актуальные темы. Недавно звезда решила поделиться с подписчиками в Instagram мудростью и перечислила фразы, по которым легко вычислить продавцов «магического коучинга».

Пост мгновенно привлек внимание фолловеров. Среди них оказался Виторган, бывший муж Собчак. Актер напомнил журналистке о фразах, которые выучил во время брака с теледивой.

«Ксюш, ну, положим, «я вас услышал» — это что-то чиновничье, но «до мурашек»? «Я на детоксе»? «Просто побудь с этим»? «Давай стремиться друг к другу»? «Отпусти это»? «Я в принятии»? — Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?» — написал актер.

Пост Собчак также вызвал неоднозначную реакцию пользователей Instagram. Некоторые подписчики отметили, что для фраз, которые перечислила телеведущая, необходимо учитывать контекст — часть фолловеров использует эти выражения с иронией.

Недавно Собчак вступилась за певицу МакSим. Телеведущая поделилась впечатлениями от интервью со звездой и ответила хейтерам после подозрений в пиаре артистки на болезни.