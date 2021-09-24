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Котировки нефти сорта Brent обновили максимум 2018 года

  /   Обновлено: 24 сентября 2021 19:49
Экономика
Котировки нефти сорта Brent обновили максимум 2018 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 сентября. Стоимость черного золота рекордно выросла в ходе торговой сессии.

Торги на фондовой бирже в Лондоне демонстрируют рост фьючерсов на североморскую нефть Brent. Впервые с октября 2018 года, нефть поднялась в цене выше 78 долларов за баррель.

Рост показал фьючерс топлива на ноябрь, он повысился на 0,99%, до 78,01 доллара за баррель. Впоследствии темп снизился, и нефть расположилась у отметки в 78 долларов за баррель.

Примечательно, что на утренних торгах энергоноситель поднимался до 77,35 доллара за «бочку». Аналитики Marex объясняют рост нефти в течение дня увеличивающимися показателями импорта из Японии, где чистые резервы снизились за семь дней на 882,4 тыс. килолитров.

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