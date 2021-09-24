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NI: в РФ хотят создать усовершенствованного «близнеца» американского эсминца Zumwalt
Армия
NI: в РФ хотят создать усовершенствованного «близнеца» американского эсминца Zumwalt
Народные новости  /  Мария Белякова

Вашингтон, 24 сентября. Российские специалисты хотят создать военный корабль-невидимку для ВМФ, который станет усовершенствованным «близнецом» американского эсминца Zumwalt.

В публикации издания The National Interest (NI) говорится, что сообщения о возможном строительстве нового надводного корабля проекта «Лидер» в России появились еще в 2009 году. В следующие несколько лет об этом амбициозном проекте ничего не было слышно, однако некоторое время назад появились сведения о возобновлении работ над ним, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи пишут, что российские специалисты приступили к активной фазе работ. Также стало известно, что концепция новой боевой единицы была переработана. Подчеркивается, что ряды ВМФ России должен пополнить 19000-тонный гигант с ядерной установкой.

«Огромные размеры позволят разместить на нем современные типы вооружения, в том числе крылатые противокорабельные ракеты "Циркон", морскую версию системы противоракетной обороны С-500», — говорится в публикации.

По словам экспертов, новинку с большой огневой мощью и дизайном, а также примененными в нем технологиями малозаметности можно отнести к категории кораблей, что и эсминцы ВМС США класса Zumwalt.

Ранее сообщалось, что США будет не до смеха после ремонта и модернизации российского авианосца «Адмирал Кузнецов». В Китае уверены, что западные страны могут очень пожалеть об издевках над РФ.

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