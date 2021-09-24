Украинский вице-адмирал Гайдук предложил Киеву способ «победить» Россию за три шага

Киев, 24 сентября. Военно-морские силы Украины могут всего за три шага «победить» Россию, заявил вице-адмирал Сергей Гайдук в публикации для издания Telegraf.

По его словам, прежде всего Киеву необходимо сформировать ведомство, которое будет отвечать за государственную морскую политику. Органу необходимо предоставить особый статус и управленческий уровень, который будет выше министерского.

После этого Украина должна привести в соответствие с международными стандартами всю нормативно-правовую базу. Третий пункт заключается в том, чтобы выпросить у западных партнеров самые современные образцы морского вооружения с возможностью их производства на территории Украины. При этом Гайдук не уточнил, когда эта цель может быть достигнута.

На сегодняшний день Военно-морские силы Украины пребывают в глубоком кризисе. Власти страны не могут обеспечить ремонт старых судов из-за отсутствия финансов. Еще хуже дела обстоят с приобретением новых боевых единиц. Хотя украинский президент Владимир Зеленский обещает создать мощный флот к 2035 году, изменения не наблюдаются. По информации «Царьграда», сейчас на Украине есть лишь шесть боеспособных кораблей, среди которых катера и водолазное судно.